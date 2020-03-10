Второй пациент полностью излечился от ВИЧ

Лондон, 10 марта. Британские медики подтвердили второй в мире случай полного излечения от ВИЧ. В отчете, представленном медицинским журналом The Lancet, сообщается, что у «лондонского пациента» наблюдается ремиссия в течение 30 месяцев.

«Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также в спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента на протяжении 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно точно сказать, что пациент излечился от ВИЧ», — заявили ученые.

До этого момента полностью здоровым после лечения считался только один человек — «берлинский пациент», американец Тимоти Браун. Ему пересадили костный мозг в 2007 году, после чего его организм выработал иммунитет к вирусу.

Похожая операция прошла в Великобритании в мае 2016 года. Имя пациента — гражданина Венесуэлы Адама Кастильехо — долго держали в секрете. Только сейчас он решился дать интервью New York Times.

По данным газеты, Кастильехо 40 лет. О том, что у него ВИЧ, мужчина узнал в 2003 году, а в 2012 году ему диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантацию проводили для того, чтобы вылечить рак, но вместе с тем спасли и от ВИЧ, передает телеканал «360».

Спустя 30 месяцев после операции за «лондонским пациентом» все еще продолжают наблюдение. Врачи опасаются, что вирус снова начнет размножаться в его организме. На сегодняшний день анализы подтвердили, что в его крови нет следов вируса.

Врачи подчеркивают, что операции обоих пациентов проводились не для лечения ВИЧ, а для спасения их жизни от других заболеваний. Трансплантация костного мозга — сложная и рискованная процедура, кроме того, подобрать подходящего донора весьма проблематично, передает «Газета.ру».