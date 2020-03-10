Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на День Победы

Москва, 10 марта. Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп не сможет приехать в Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.

Пушков отметил, что Трамп планировал приехать в Москву 9 мая, о чем неоднократно заявлял. Однако визиту главы Белого дома в Россию препятствует предвыборная кампания, стартовавшая в начале февраля, а также русофобские СМИ и стремительное распространение коронавируса в США.

«Трамп, возможно, хотел бы приехать в Москву на 9 мая, как он и давал понять, но у него на ногах три гири: начавшаяся предвыборная кампания, а за такую поездку его противники будут готовы сожрать его живьем; коронавирус - в США быстро растет число заражённых; и русофобские СМИ», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что власти РФ направили приглашения на празднование 75-летия Победы многим мировым лидерам. В том числе Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателя КНР Си Цзиньпину. К настоящему моменту лидеры 17 стран ответили согласием.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал «катастрофой» для Киева участие мировых лидеров в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Экс-министр выразил уверенность, что Украине необходимо добиться того, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию 9 мая, предварительно приехали в Киев.