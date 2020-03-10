Тунис сотрудничает с террористами для усиления влияния в Ливии

Тунис, 10 марта. Министр иностранных дел Туниса Нуреддин Рай заявил об увеличивающейся роли его страны в процессе разрешения ливийского кризиса. При этом представитель страны, в чьем правительстве присутствуют запрещенные в РФ «Братья-мусульмане»1, не стал сообщать, какой стороне он собирается помогать.

По мнению главы МИД Туниса, соседнее государство может сыграть решающую роль в ливийском кризисе. Такое мнение Нуреддин Рай выразил во время встречи с председателем местного парламента Рашидом Гануши. Он добавил, что его правительство, опираясь на международные права, отмечает необходимость решительного участия в урегулировании ситуации в Ливии, подчеркнув, что оно не приемлет текущее положение вещей в соседней стране.

Отметим, что в Тунисе террористическая организация «Братья-мусульмане» представлена в парламентской партии «Ан-Нахда». После победы на выборах состоящий из боевиков политический союз стал самой крупной партией в стране. Дружественные «Братьям-мусульманам» вооруженные группировки занимают территории северо-запада и столицу страны, где находятся поддерживаемые так называемым Правительством национального согласия бандформирования.

«Братья-мусульмане» поддерживают вмешательство Турции, которая активно начала действовать в Ливии в конце 2019 года. Анкара присылает для триполитанских бандформирований вооружение и военную технику, тем самым нарушая действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия. Также на помощь бандформированиям высылаются сирийские наемники и турецкие солдаты, которые воюют против солдат Ливийской национальной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.