Сирия, 10 марта. В Минобороны РФ опровергли информацию о потерях САА в Идлибе. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали позиции армии на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

ВС Турции и союзные силы: обменялись ракетными ударами с курдскими боевиками на севере провинции Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обезвредили два заминированных автомобиля на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала линии обороны армии Башара Асада на севере Хамы.

«Демократические силы Сирии» (SDF): открыли огонь по позициям протурецких группировок на севере Алеппо, в Ракке, по неподтвержденным данным, потеряли одного боевика, в дом которого была подброшена бомба.

Провинция Алеппо

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили очередную вылазку в зоны операции ВС Турции «Щит Евфрата». Как сообщает портал Step News, боевики обстреливают из артиллерии позиции протурецких группировок в окрестностях города Азаз на севере провинции Алеппо.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), артиллерия ВС Турции и союзные им группировки в ответ открыли огонь из ракетных установок и оттеснили отряды курдов к поселениям Самуи и Харбиль. Сведений о потерях ни одной из сторон конфликта пока что не поступало.

Провинция Идлиб

Правительственные силы, дислоцированные у военного лагеря Джурин, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок в районе поселка Иштабрак в западной части провинции, как передает новостное агентство Step News.

Минобороны РФ опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми ЗРПК «Панцирь». Согласно данным ведомства, прежнее заявление турецкого лидера было преувеличением, в связи с тем, что в распоряжении правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации было всего лишь четыре подобных комплекса, большая часть сосредоточена в Дамаске из-за угрозы авиаударов и ракетных обстрелов ВС Израиля.

Провинция Ракка

Турецкие военные обнаружили в ходе патрулирования в городе Тель-Абъяд несколько заминированных автомобилей. Как передает агентство Alk Habour, саперам удалось разминировать обе машины за городской чертой и уничтожить СВУ. Турки возлагают ответственность за попытку подрыва в городе на курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF).

Протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что им удалось сбить разведывательный беспилотник РФ в районе складов в городе Сулук на севере провинции, как передает портал Step News.

По информации источника в сети Twitter (othman_alkneter), к западу от города Ракка в дом члена разведки «Демократических сил Сирии» неизвестные подбросили самодельную бомбу, детонация которой повлекла обрушение части крыши и стен. Боевик погиб под завалом.

Провинция Хама

На севере провинции в долине Аль-Габ боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили нападение на подразделение сирийской армии. По данным портала Halab Today, террористы обстреляли из гранатометов позиции правительственной армии у поселка Ас-Сирмания, после чего военнослужащие открыли ответный огонь из артиллерии. Сведения о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока что уточняются.