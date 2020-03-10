Лука Затравкин признался в нежных чувствах к 65-летней Орнелле Мути

Москва, 10 марта. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин поздравил с 65-летним юбилеем итальянскую актрису Орнеллу Мути и признался в нежных чувствах к ней.

«Сегодня день рождения у самой красивой актрисы на Земле и моей доброй подруги, поклонницы моего творчества — неповторимой Орнеллы Мути», — написал он в Instagram.

Затравкин пожаловался, что не виделся со своей подругой уже два месяца.

«Для меня будто прошла целая вечность. Две вечности!» — добавил пианист.

Затравкин признался, что хотел бы прилететь к ней на праздник, однако Милан закрыт из-за вспышки коронавируса.

«Орнелла, всегда оставайся такой же невероятной, искрящейся, роскошной, потрясающей! Я очень скучаю по тебе!» — подытожил он.

Ранее Затравкин прокомментировал решение отправить на конкурс Евровидение популярную группу Little Big. Он заявил, что Little Big — это самая яркая команда России, которая следует молодежным трендам. Сын художника добавил, что был лично знаком с первым продюсером группы Юрием Дегятревым. При этом Сафронов назвал «диким» существование такой музыки, которую играют петербургские музыканты. Пианист признался, что, если бы его отправили на Евровидение, он бы выступил достойно.