Военный эксперт: Эрдоган скрывает политические планы в Сирии за банальной жадностью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил Владимиру Путину объединить усилия для совместной разработки нефтяных ресурсов Сирии. Эрдоган предупредил, что готов сделать аналогичное предложение президенту США Дональду Трампу, пишет турецкая газета Sabah. Что стоит за неожиданным предложением Эрдогана, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Нефтяное предложение Эрдогана

Турецкий президент напомнил, что сейчас нефть на востоке Сирии находится под контролем курдских вооруженных группировок — террористов «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ней боевиков проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF).

«Камышлы — очень важное место для нас, место с крупными запасами нефти. Еще одно такое место — Дейр-эз-Зор, где эти ресурсы используют террористы (курдские «Отряды народной самообороны», YPG. — Прим. ФАН), — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Брюсселе. — Я Путину сказал: «Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы поддержите финансово, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию».

По словам Эрдогана, курдские боевики производят нефть очень низкого качества.

«Но если ее привести в хорошее состояние, то она даст шанс восстановить Сирию, — объявил турецкий президент. — И сразу будет понятно, кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя».

Попытка легализовать вторжение

Турецкие войска с 2016 года незаконно находятся на территории Сирии. Анкара оправдывает вторжение и оккупацию борьбой с курдским вооруженными группировками. «Нефтяное» предложение Эрдогана — очередная попытка легализовать эту оккупацию, заручившись иностранной поддержкой, неважно, России или США. Однако цель России в Сирии — борьба с международным терроризмом, а также взаимовыгодное сотрудничество с официальным Дамаском.

Большую часть нефтяных ресурсов Сирии контролируют курдские вооруженные группировки, которых прикрывают США. Это стало результатом сговора с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в России). Многие боевики ИГИЛ предпочли с одобрения американцев влиться в ряды SDF и продолжают совершать преступления за Евфратом.

Все запасы нефти, газа и других полезных ископаемых на территории Сирийской арабской республики по закону принадлежат народу Сирии. Поэтому Минобороны РФ констатировало, что фактически армия и наемники США охраняет сирийскую нефть от самой Сирии.

Теперь Эрдоган пытается использовать сложившуюся ситуацию, чтобы реализовать собственные политические амбиции.

Эрдоган прикрывает жадностью политические планы

Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что президент Сирии Башар Асад в недавнем интервью указал на восточный берег Евфрата как на следующую цель сирийской армии после освобождения Идлиба. Эрдоган пытается опередить Асада и сохранить старый нефтяной бизнес с террористами ИГИЛ, которые влились в SDF, заявил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Турция неофициально закупала нефть у ИГИЛ еще в те времена, когда существовал «халифат», — напомнил Рожин. — Практиковались «серые» закупки нефти, существуют определенные бизнес-группы, которые готовы приобретать сирийскую нефть по ценам ниже мировых. Но это — экономический аспект. Более важным, на мой взгляд, является политический аспект — Эрдоган пытается усилить позиции Турции в восточной Сирии, чтобы ослабить курдские группировки, которые во многом зависят от нелегальной эксплуатации сирийских нефтяных месторождений».

За нефтью Эрдоган скрывает свои политические планы, считает собеседник ФАН. Своей главной задачей он видит окончательный разгром курдских вооруженных группировок — путем лишения их ресурсной базы и политической изоляции.

«За банальной с виду экономической жадностью Турции скрываются политические планы — нефть тут скорее предлог, способ прикрыть политические устремления в Сирии экономическими интересами», — считает Борис Рожин.

Асад готов идти на восток

Эрдоган понимает, что, если Анкара сможет сдержать террористов, добиться прекращения огня и оставить за собой кусок Идлиба, Дамаск начнет действовать на востоке.

«Если не произойдет никаких форс-мажоров и перемирие в северо-западной Сирии продлится несколько месяцев, Асад сможет перебросить хотя бы часть сил из провинций Идлиб и Алеппо на восток, укрепить свое влияние. Если Асаду при поддержке России удастся вернуть нефтяные месторождения, Дамаск получит куда больше возможностей влиять на ситуацию во всей северной Сирии», — уверен Рожин.

Военный эксперт подчеркнул: сирийская нефть принадлежит только народу Сирии и распоряжаться ей имеет право только законное правительство в Дамаске.

«На данный момент суверенитет Сирии свободно попирается так называемым международным сообществом — США силой удерживают нефтяные месторождения силой и угрожают ударом по Дамаску, если Асад попытается вернуть их. Это — наглядная демонстрация того, в каком состоянии сейчас находится международное право, — отметил военный эксперт. — Однако объективно нефть принадлежит Дамаску и только законные власти Сирии вправе ей распоряжаться».

1 Организация запрещена на территории РФ.