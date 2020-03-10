Команда Порошенко готовит инсценировку покушения на экс-лидера Украины

Киев, 10 марта. Команда экс-президента Украины Петра Порошенко занимается подготовкой нескольких сценариев, один из которых — инсценировка покушения на бывшего государственного лидера. Об этом пишет Telegram-канал «Разведчик».

Сообщается, что якобы со среды, 11 марта, в международном аэропорту Киева «Жуляны» Порошенко будут ожидать два специальных борта. Их экипажи ведут круглосуточное дежурство посменно, чтобы в любой момент быть в полной готовности к вылету в лондонский «Хитроу» и экстренно эвакуировать пятого президента из страны.

В «Разведчике» такую тактику назвали «План «Б» Петра Порошенко».

Как пишет СМИ со ссылкой на канал Klymenko Time, такой побег под предлогом выезда на лечение, или по причине политических преследований поможет Порошенко избежать уголовной ответственности.

В публикации также говорится и о другом возможном сценарии, согласно которому, команда бывшего лидера занимается и инсценировкой покушения на него, поскольку оно «будет являться серьезным мотивом, для того, чтобы Порошенко смог покинуть Украину в целях личной безопасности». Отмечается, что в узком кругу этот сценарий называется «Покушение на Гетьмана».

«…Порошенко экстренно покинет Киев и, вылетев в Лондон, где у него штаб-квартира и загородный дом, будет запускать процесс обвала гривны и, как следствие, — дефолт, что приведет к недовольству действиями власти и подогреет ситуацию к новым массовым протестам и досрочным президентским и парламентским выборам», — объясняет канал суть плана.

Напомним, ГБР Украины ведет расследование более десятка уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины и другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и легализации преступных доходов. За это бывшему президенту грозит реальный тюремный срок. Сам Порошенко все обвинения отвергает.