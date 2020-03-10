Американцы опустошают магазины и строят бункеры, панически боясь коронавируса

Вот уже несколько недель в США, так же, как и по всему миру, всеми без исключения средствами массовой информации тиражируется одна и та же новость — распространение эпидемии китайского коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что в США, по последним данным, зафиксировано всего 225 случаев нового заболевания с 14 смертельными исходами, американцев массово убеждают готовиться к худшему. Людей пугают страшными прогнозами о том, что коронавирусом переболеет 60 процентов населения земного шара, отменяют популярные массовые мероприятия и призывают пенсионеров не выходить на улицу. На этом фоне пустеют аэропорты, стадионы и вокзалы, а биржевые котировки уже рухнули на рекордные за десять лет показатели.

Огромную часть населения США охватил покупательский психоз, который выражается в запасании продуктами питания, водой, туалетной бумагой, медицинскими масками и антибактериальными средствами для рук. За несколько дней с прилавков многих американских супермаркетов смели все бытовые товары и средства личной гигиены, а цены на них взлетели от 32 до 319 процентов.

Кроме того, в шесть раз увеличилась стоимость строительства подземных бункеров, изобретенных специально для выживания при ядерном апокалипсисе. В последний раз эти бункеры пользовались высоким спросом в далекие 80-е годы во время очередного обострения отношений между США и СССР. Чиновники, политики и некоторые медики призывают американцев усиленно соблюдать личную гигиену, прежде всего — не грызть ногти, не облизывать пальцы и постоянно пользоваться лицевыми масками. Один из конгрессменов, Мэтт Гаец, республиканец и союзник президента Дональда Трампа, даже появился в противогазе на голосовании по выделению денег на борьбу с коронавирусом, за что был подвергнут критике со стороны либерально настроенных членов Конгресса.

Забавно, что многие меры гигиены, якобы направленные на противодействие распространению коронавируса, не соблюдаются или открыто игнорируются теми, кто о них рассказывает. Так, директор одного из департаментов по здравоохранению Калифорнии, доктор Сара Коуди облизала палец прямо во время пресс-конференции, на которой утверждала, что для предотвращения заражения коронавирусом очень важно не трогать лицо. Примерно то же самое сделал бывший кандидат на президентский пост Майкл Блумберг почти сразу после заявления о необходимости принятия и соблюдения всех мер для борьбы с коронавирусом. Подобного рода события заставляют многих американцев подозревать, что истерия из-за коронавируса нагнетается искусственно, чтобы создать нужный определенным политическим и финансовым кругам экономический эффект.

Стоит отметить, что массовая паника в США продолжается, несмотря на то, что авторитетные специалисты и медицинские эксперты утверждают, что серьезных оснований для страха нет. Смертность от коронавируса невысока по сравнению с обычными ежегодными эпидемиями гриппа, уносящими в год десятки тысяч жизней в США, и идет на снижение. Если сравнивать с самой масштабной вирусной пандемией человечества — испанским гриппом, от которого в 1918-20 годах погибли от 50 до 100 млн человек по всему земному шару, то и вовсе бояться нечего. Однако по неясной причине американские и мировые СМИ продолжают сеять панику.

При этом больше всего общественный психоз из-за коронавируса и его экономические последствия невыгодны Дональду Трампу, который неоднократно подвергал насмешкам и критике освещение эпидемии американскими СМИ. Экономический спад в США, который неизбежно последует, если снижение фондовых индексов на фоне эпидемии продолжится, сильно ударит по шансам Трампа на переизбрание в ноябре 2020-го. Именно поэтому Трамп не упускает случая заметить, что медиа сильно преувеличивают опасность коронавируса. На одном из заседаний правительства Трамп даже пошутил, что из-за паники в СМИ он не прикасается к своему лицу уже в течение нескольких недель. Учитывая, что средняя смертность от коронавируса составляет не более 3,4 процента, панику либеральных корпоративных медиа США действительно сложно назвать адекватной. Так, от гриппа в США в 2020-м году умерли уже 100 детей, из них 13 на этой неделе, но тревогу почему-то никто не бьет.