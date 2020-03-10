Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 6-10 марта по состоянию на 21.00

После заключения соглашения между Россией и Турцией по перемирию в Идлибе интенсивность боевых действий, равно как и интерес к «сирийской повестке», резко снизились, поэтому редакция Telegram-канала «Рыбарь» решила взять паузу в четыре дня и посмотреть на развитие обстановки в динамике.

Режим прекращения огня в Большом Идлибе

Трасса М4 и действия Турции

10 марта в Анкару прибыла российская делегация, чтобы обсудить меры, которые должны быть предприняты для открытия трассы M4 для движения транспорта. В ходе совместного патрулирования Турция будет контролировать северную часть M4, а Россия — южную.

Подготовительные мероприятия уже начались: так в провинции Латакия убрали земляной вал с участка трассы М4, а сирийский Минтранс объявил о начале восстановительных работ.

Турция при этом продолжает наращивать контингент к северу от трассы М4. 9 марта через погранпереход «Кяфр Лусин» прибыл конвой, в который вошло свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Режим прекращения огня

Режим прекращения огня к югу от трассы М4 соблюдается чисто номинально, хотя интенсивность ведения боевых действий и сократилась в разы.

В «Хайят Тахрир аш-Шам» назвали российско-турецкие соглашения «новым миражом» и отказались их соблюдать. Коалиция группировок «И побуждай верующих» регулярно сообщает об уничтожении сирийской техники в Джебель аз-Завия. «Активисты освобожденного Идлиба» отказались признавать передачу территорий к югу от трассы М4.

Вялотекущие боевые действия продолжаются. В ночь с 7 на 8 марта САА заняла н.п. Аль-Бурейдж и Маарет Мухус между Кансафрой и Кафр-Набилем, но потом была вынуждена оставить позиции.

Бандитизм

Курдское информагентство North Press Agency сообщает, что 9 марта «неизвестные» вломились на блокпост «Национального фронта освобождения» на дороге между Идлибом и Фейлуном, связали дежуривших там боевиков и украли их оружие и рации, попутно угнав две тачанки, на одной из которых была пусковая установка ПТУР.

Налетчиков не могут найти уже сутки.

Заевфратье

В разговоре с журналистами по пути домой из Брюсселя Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Владимиру Путину в прошлом году совместно управлять нефтеносным востоком Сирии — Россия и Турция, мол, смогут договориться и поделить Дейр эз-Зор, который сейчас «контролируют террористы».

Президент Турции заявил, что Путин тогда оценил эту идею, но дальше «оценки» дело не пошло. «Мимоходом» президент Турции обронил, что может сделать подобное предложение и Дональду Трампу.

Эти заявления звучат на фоне продолжающихся «стычек» с американским контингентом в восточной Сирии.

8 марта к западу от Телль-Тамра (провинция Хасака) местные жители не дали колонне ВС США из семи единиц техники въехать в деревню Аль-Кузлия и закидали ее камнями. На следующий день уже американские военнослужащие блокировали маршрут движения российской военной полиции.

9 марта в лагере «Аль-Хол», где содержатся жены и дети боевиков ИГ1 (запрещенного в РФ «Исламского государства»1), на востоке провинции Хасака вспыхнул пожар, в результате чего сгорело несколько палаток.

Северная Сирия

Во время зачистки освобожденных на западе провинции Алеппо населенных пунктов Кяфр Наха, Авейджел и Анджара САА обнаружила несколько складов и схронов с оружием и боеприпасами.

В городе Анджара была обнаружена штаб-квартира ХТШ, откуда записывались видеообращения лидера организации Мухаммада аль-Джуляни.

На местах сообщают о возобновлении экспорта нефтепродуктов с территорий, подконтрольных «Сирийским демократическим силам», через Манбидж на территории, занятые турецкими «прокси» на севере страны. Это же топливо стало поступать в провинцию Идлиб, а цены там упали почти в два раза — с 800 лир до 450 лир за литр дизтоплива, что пришлось не совсем по душе ХТШ, установившей монополию на продажу топлива через компанию Watad Petroleum.

Центральная Сирия

8 марта проамериканская группировка «Магавир ас-Саура» сообщила, что «храбрые местные жители» отразили нападение боевиков ИГ где-то под Пальмирой.

В тот же день произошло массовое ДТП на трассе Дамаск — Хомс, в результате которого 26 человек погибло, 66 пострадало. Все погибшие — иракцы.

Южная Сирия

8 марта двое военнослужащих САА были убиты и еще несколько ранены в результате подрыва СВУ на КПП мухабарата ВВС на дороге Даиль — Тафас к северу от Деръа.

Гуманитарная обстановка и восстановление

7 марта было официально объявлено о возобновлении движения по трассе Дамаск — Алеппо после обеспечения безопасности трассы, а 8 марта ремонтные бригады отчитались о завершении работ по восстановлению электростанций ICARDA и «Аз-Зарба» к юго-западу Алеппо — так что скоро начнется восстановление электроэнергии.

В деревне Аль-Асад в провинции Риф Дамаск прошла акция по посадке деревьев: муниципальный совет вместе с активистами планирует высадить до 400 оливковых и других деревьев.

Из-за коронавируса Сирия на месяц закрыла границы. При этом в самой Сирии активно тиражируются слухи о массовых заболеваниях, которые распространяют поклонники Турции и «сирийской весны». О закрытии погранперехода «Альбу Кемаль» на границе с Ираком говорят с середины февраля. Канал D24 10 марта опубликовал видео, которое опровергает эту новость: на нескольких автобусах десятки иранских туристов прибыли в Аль-Маядин.

1 Организация запрещена на территории РФ.