Дочь Заворотнюк рассказала о шансах матери на выздоровление

Москва, 10 марта. Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала состояние здоровья матери.

Девушка опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала о поездке в Италию. В комментариях к публикации подписчики Анны поинтересовались состоянием здоровья матери.

«Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление», — ответила она.

Одна из подписчиц рассказала о смерти своей матери из-за тяжелой болезни. В свою очередь Анна выразила подписчице сочувствие. Дочь Заворотнюк также отметила, что ее мать обязательно поправится.

«Очень сочувствую вашей потере. Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена», — написала в ответ Анна.

Ранее певец Юрий Лоза призвал представителей СМИ прекратить распространение слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Певец также считает правильными действия родственников актрисы, которые не обсуждают состояние здоровья Заворотнюк с журналистами.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.