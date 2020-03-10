Польша ввела санитарный контроль на границе с РФ из-за коронавируса

Варшава, 10 марта. Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией, об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«Сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах», ― сообщил Каминьский.

Он добавил, что контроль будет введен на границе Польши с Украиной, Белоруссией и Россией. Ранее Варшава ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией. Пересекающие границу лица будут проходить проверку на наличие симптомов коронавируса.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

По последним данным, в мире коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. В России по стоянию на 9 марта было зарегистрировано 20 зараженных.