Глава «Турпомощи» рассказал, что российские туристы хотят знать про коронавирус

Около половины ежедневно поступающих звонков в «Турпомощь» посвящены ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что вернет пассажирам, купившим билеты в Италию и Израиль, полную их стоимость при оформлении вынужденного возврата. Также пассажирам будет предложено поменять дату вылета на любую другую вплоть до 31 декабря. «Уральские авиалинии» заявили, что в связи с распространением коронавируса также отменяют рейсы в Израиль из ряда российских городов. Отметим, что российские перевозчики уже сократили число рейсов в страны, где фиксируют наибольшее число случаев заболеваний, вызванных COVID-19.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что туристическая отрасль уже чувствует убытки в связи с распространением коронавируса.

«Они, в общем-то, уже достаточно серьезные. Потому что одно только китайское направление и итальянское направление — это те направления, которые, скажем так, входили в перечень достаточно интересных для россиян. Поэтому, безусловно, это все достаточно серьезно. Причем не только для компаний, которые отправляли туристов, но и для компаний, которые занимаются въездным туризмом. Это, однозначно, счет даже не на сотни миллионов — гораздо больше», — сказал Александр Осауленко в беседе с ФАН.

Туристы часто звонят в последнее время в «Турпомощь» с вопросами: как себя вести на фоне ситуации с коронавирусом.

«В ассоциацию «Турпомощь» очень много звонков идет, но в первую очередь для разъяснения ситуации: как туристу, в том числе — самостоятельному туристу, себя вести в той или иной ситуации, что делать, как быть. Поэтому мы на все эти вопросы стараемся дать ответы в рамках действующего российского законодательства», — сказал Александр Осауленко.

Ежедневно в ассоциацию поступает не менее 200 звонков, и примерно половина из них — вопросы про коронавирус: «как себя вести?», «мы отдыхаем, что, если вернуться?», «как себя вести, если наше решение об отдыхе не меняется?».

«В основном мы людям просто даем информацию — решение они принимают сами. Надо, чтобы люди знали, где они могут найти информацию: на каких сайтах, у кого спрашивать, к кому обращаться», — сказал Александр Осауленко.

В первую очередь первоисточниками данных для туриста должны стать сайты Роспотребнадзора, Ростуризма и Министерства иностранных дел России. В «Турпомощи» также рекомендуют обращаться к своим операторам.