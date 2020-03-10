Хейтеры обрушились на жену Тарасова из-за фиолетовых носков

Москва, 10 марта. Модель Анастасия Костенко показала фанатам огромный букет цветов, подаренный ей мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым на 8 Марта. Однако внимание подписчиков привлек вовсе не дорогой презент, а «странные» носки девушки.

На опубликованном в Instagram кадре известная пара запечатлена сидящей на полу. Тарасов облачился с футболку и шорты, а его супруга — в красное платье.

«Спасибо тебе за прекрасную реальность, которую в книгах называют сказкой. И за звезды», — подписала Костенко фотографию.

Несмотря на всю романтичность снимка и улыбки возлюбленных, именно носки девушки оказались в центре внимания пользователей Сети. По их мнению, фиолетовый аксессуар совершенно неуместен в этом образе.

«Ужасные носки», — отрезала lobanovatata4.

«Носки стремные», — вторила ей gusevalubov3003.

«Может, нужно было колготочки вместо носочков, Насть?» — написала misslili_calgary.

«Прошлись» хейтеры и по обращению Костенко к мужу.

«Как в сказке — то есть чем дальше, тем страшнее?» — едко спросила luntik3886.

Ранее известный блогер Лена Миро обрушилась на Костенко за то, что она разгуливает по дому в «трусах в горох». Девушке попалось видео, которое Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram. Футболист снимал дочь, однако в кадр попала и его супруга — в нижнем белье и с пакетом на голове. Блогер заявила, что ходить в таком виде по дому может только «быдло».