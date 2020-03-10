Медведчук заявил, что Украина не примет у себя делегации стран «нормандской четверки»

Киев пока не готов принять на своей территории российскую делегацию для обсуждения реализации Минских соглашений, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук после встречи с Вячеславом Володиным в Госдуме РФ.

Медведчук вновь посетил Госдуму в качестве председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На второй встрече российских и украинских парламентариев делегаты договорились о следующем совместном мероприятии — уже в полном составе участников диалога. Будет создана рабочая группа по подготовке процедуры и программы повестки. Результат этой работы должен способствовать установлению мира в Донбассе, считает Медведчук.

Место следующей встречи в апреле-мае еще не определено, но им точно не станет столица Украины, сказал депутат. По его словам, Киев не примет у себя делегации стран «нормандской четверки».

«Мы найдем место, где встречаться с российской делегацией, — пообещал он. — Все, что произошло в последние годы, — огромная стратегическая ошибка для той власти, что была и, к сожалению, той, что пришла, является новой, но не изменила ситуацию к лучшему».

Медведчук поблагодарил российских парламентариев за то, что нашли время на встречу, несмотря на «исторические события в Госдуме». Напомним, сегодня в нижней палате парламента во втором чтении обсуждались поправки в конституцию.

«Несмотря на это, вы нашли время встретиться, чтобы продвинуть вопрос, связанный с восстановлением мира на Украине, — заметил Медведчук — К сожалению, у нас на Украине сложная ситуация продолжается уже при новой власти, и мы сегодня реализовывали один из серьезных шагов — парламентское измерение «нормандского формата».

По словам украинского политика, решения парламентского измерения «нормандского формата» «могут оказать содействие парламентариям Верховной рады Украины, которые могли бы реализовать Минские соглашения, часть и базис которых — в принятии ряда законов (особый статус, амнистия, выборы, изменения в конституции)».

Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, на встрече они договорились «о конкретных шагах, выработке решений, которые нас объединят, а не расколят». Он призвал коллег из Франции и Германии присоединиться к обсуждению и работе в этом формате и объединить усилия, «чтобы через законотворчество выйти на реализацию Минских соглашений и принести мир на украинскую землю».

«Тянуть не будем, — пообещал Медведчук, — потому что хотим реально повлиять на те процессы, которые могут привести к миру на Украине».

Он добавил, что в его партии думают о том, как восстановить отношения между Украиной и Россией.

Предыдущие переговоры председателя Госдумы Вячеслава Володина с Виктором Медведчуком прошли в Москве 24 декабря 2019 года. По словам Вячеслава Володина, речь тогда шла о реализации минских договоренностей в рамках «нормандского формата».

«Нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения», — отметил тогда Вячеслав Володин.

Виктор Медведчук приезжал в Госдуму в качестве председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция».

Он утверждал, что парламенты именно этих стран могут «внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие «нормандскому формату» в поиске и реализации мирных инициатив». Отдельно Медведчук отмечал особую роль Верховной рады в реализации Минских соглашений.