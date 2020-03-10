Группа «Би‑2» отменила концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса

Москва, 10 марта. Российская рок-группа «Би-2» перенесла концерты в Германии и Чехии из-за запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Перенесены концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. При этом выступления в Таллине и Риге планируется провести в назначенные даты, пишет РИАМО. Сообщается, что билеты будут действительны на новые даты.

26 февраля Минздрав Германии объявил о начале эпидемии коронавируса в стране. Число зараженным вирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем, большинство инфированных были под Кельном.

В Европе становится опасно из-за вспышки коронавируса. Российская певица Ольга Бузова решила отменить романтическую поездку в Париж, куда собиралась со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

По последним данным, число зараженных вирусом превысило 115 тысяч человек, жертвами пневмонии нового типа стали 3,6 тысячи человек.