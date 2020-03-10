Хинштейн объяснил реакцию западной прессы на поправку Терешковой

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал негативную реакцию западной прессы на возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина, предложенное депутатом Валентиной Терешковой и одобренное нижней палатой российского парламента.

Сегодня западные СМИ вышли с заголовками о том, что Владимир Путин «планирует остаться в президентском кресле навсегда».

«Западные публикации наглядно подтверждают, что наши оппоненты боятся сильного президента и сильной России. И сегодня на Путина как на «хромую утку» (неформальный термин в американской политике, обозначающий президента, который вскоре покинет свой пост, проиграв выборы или не имея права выставлять свою кандидатуру на голосование. — Прим. ФАН) никто смотреть не будет — ни внутри России, ни за ее пределами. Это очень важно», — заявил Хинштейн в эфире вечернего выпуска программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий подчеркнул, что все поправки в Конституцию будут приниматься и подписываться только после всенародного голосования 22 апреля 2020 года.

«Это не заигрывание, это не политтехнологический прием. Это осознанная политика, проводимая президентом страны, когда все судьбоносные решения могут и должны приниматься, только опираясь на поддержку общества и людей», — подчеркнул Александр Хинштейн.

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов уточнил, что предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков после изменения Конституции РФ, находится в общем перечне поправок, которые предполагается внести в Конституцию РФ, если они будут одобрены россиянами на голосовании 22 апреля. Эта поправка даст Владимиру Путину возможность выставить свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.

«До этого Конституционный суд рассмотрит конституционную законность поправки Терешковой и определит возможность того, чтобы Путин мог участвовать в выборах в 2024 году», — отметил телеведущий.

Напомним, обсуждение поправок в Конституцию РФ началось 15 января 2020 года с подачи президента РФ Владимира Путина, который предложил закрепить приоритет основного документа страны над международными актами, ужесточить требования к главе государства, парламентариям и госслужащим, закрепить в Конституции социальные гарантии, изменить статус и полномочия Госсовета и так далее. К настоящему времени озвучено около 900 предложений, касающихся самых разных сфер жизни. Одно из них, инициированное Валентиной Терешковой и поддержанное Госдумой и президентом Путиным — это обнуление количества президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ.