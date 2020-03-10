Суд по делу о крушении MH17 перенесли из-за подготовки новых «доказательств вины» России

Летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что слушания по делу о крушении Boeing MH17 отложили из-за недостаточности доказательств вины России.

Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году сообщил, что слушания по соответствующей теме решено было отложить до 23 марта.

Сами слушания стартовали накануне, 9 марта, в особо охраняемом комплексе Схипхол. Фигурантами дела являются три россиянина — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

«Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника, 23 марта, 10.00. В этот день мы продолжим, и мы расскажем о наших решениях по поступившим в суд заявкам по делу», — сказал Стинхейс.

Комментируя сообщение председательствующего судьи, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что таким образом обвинение расписалось в том, что у него не хватает реальных доказательств вины России в уничтожении самолета.

«Я вообще не понимаю, при чем здесь Россия! Чуть ли не с самого начала Москву обвиняли в том, что она якобы поставляла ополченцам зенитно-ракетные комплексы «Бук», из которых якобы и был сбит самолет. Но они (сторона обвинения. — Прим. ФАН) последние данные видели? Читали доклады разведки Нидерландов о том, что была просчитана траектория полета ракеты, обозначена зона действия советских ЗРК? Тогда же выяснилось, что траектория полета MH17 проходила вне зоны действия украинских «Буков» и «Буков» ополчения, даже если бы они у них действительно были. Так что Россию тут с самого начала пытались притянуть за уши, как, впрочем, и все «доказательства» ее вины», — говорит эксперт.

Рассуждая о причинах переноса слушаний, собеседник ФАН сообщил, что скорее всего перерыва попросила сторона обвинения, так как ей «не удалось выдумать «неопровержимых» доказательств вины Российской Федерации и потребовалось время на то, чтобы их нарисовать».

«Россию всегда обвиняют во всех бедах. Главный принцип Запада — обвинение России, а уже Москве приходится отмываться от этих нападок. Всегда проще обвинить кого-то в чем-то, чем ответчику отмываться от клеветы, этой теорией, в чем мы успели убедиться, коллективный Запад пользуется давно. Еще раз повторю — для них главное обвинить и наказать, а потом хоть трава не расти. А тут, наверное, вышло так, что участники процесса зачитали данные по «Буку», кто-то из экспертов выступил у них там на закрытом заседании и спросил: ну что вы делаете? Разве это доказательства? Нас же засмеют, люди ведь грамотные и сразу выяснится, что Москва не виновата и тогда грош цена такому суду. Вот и поменялась концепция, «ищут», а точнее — выдумывают новые «доказательства» вины РФ, ведь сегодня у них выявилась нестыковочка», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, малайзийский Boeing рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разрушился 17 июля 2014 года в небе над Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В катастрофе воздушного судна Украина сразу же обвинила военных ДНР и ЛНР, на что последние ответили, что не располагают системами, способными уничтожать самолеты на высоте в 10 000 метров.

Сразу после крушения самолета начала работу совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России проводит расследование обстоятельств катастрофы. Чуть позже она представила промежуточные итоги расследования, в которых значилось, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» 53 зенитно-ракетной бригады ВС РФ.

Отвечая на обвинения, заместитель генпрокурора России Николай Винниченко сообщил, что российская сторона передала Нидерландам не только данные своих радаров, но также и документацию, свидетельствующую о том, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине и была выпущена с подконтрольной Киеву территории. Однако эту информацию следователи проигнорировали. (Кстати, в первый день заседания суда от 9 марта обвинение признало, что получило и в настоящее время изучает данные прокуратуры РФ).

В свою очередь в МИД РФ заявили, что обвинения ССГ в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают только сожаление, а само расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Российскую Федерацию не допускают к расследованию катастрофы лайнера, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.