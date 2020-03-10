Серуканов назвал YouTube платформой для антироссийских пропагандистов

Москва, 10 марта. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов призвал не нянчиться с антироссийскими пропагандистами, в том числе и СМИ, в стране.

По словам Серуканова, целый ряд иностранных фондов существуют для того, чтобы влиять на внутреннюю политику РФ и вмешиваться в государственные процессы. На это тратятся колоссальные суммы, а работа ведется в том числе на территории третьих стран, отметил юрист.

«Что мы должны делать? Мы должны выявлять такие случаи, реагировать на них публично, массово писать об этом в СМИ, а также реагировать на тех людей, которые будут поддерживать эту позицию внутри РФ. Время сейчас тяжелое, поэтому реагировать нужно соответствующим образом. Хватит уже нянчиться с этими СМИ, которые откровенно ведут пропаганду в интересах своих государств на нашей территории», ― заявил Серуканов в комментарии Nation News.

Серуканов подчеркнул, что большинство пропагандистов действуют через YouTube. При этом российские суды не могут запретить распространять противоправный контент с хостинга. Единственным способом предотвратить пропаганду является принятие нового законодательного механизма привлечения к ответственности и развитие собственных площадок.

«У нас только один путь: либо выстраивать свои площадки подобные YouTube, либо придумать новый правовой механизм, чтобы привлекать этих людей к ответственности. Что сегодня может сделать российский суд? Принять решение, согласно которому распространитель информации должен ее удалить. Но с американским хостингом это нереально, поэтому нужно повышать штрафы и ответственность людей, которые не исполняют решение суда, например, в отношении ФБК Навального, который сегодня фактически игнорирует решение суда и не удаляет контент, а такой ситуации быть не должно», ― заключил Серуканов.

Член Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что в этом году в России пройдут две крупные политические кампании ― голосование по поправкам к Конституции РФ и региональные выборы. Российское гражданское общество должно быть уверено, что избирательные права россиян надежно защищены.

«Мы хотим быть уверены в том, что государство знает, как этому противодействовать, чтобы больше не было таких историй, когда на своем официальном аккаунте в FB Мосгоризбирком не мог опровергнуть распространяемые фейки про якобы нарушения на выборах. И именно поэтому YouTube, FB и Twitter должны быть в поле особого внимания всех соответствующих структур и организаций в нашей стране», ― отметил глава ФЗНЦ.

Малькевич подчеркнул, что необходимо не только пересмотреть законодательство, которое регулирует деятельность YouTube, Facebook и Twitter в России, но и выработать действенные механизмы наказания их за нарушения российских законов.