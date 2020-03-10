Спецпредставитель США по Сирии заявил о возможных санкциях против РФ из-за Идлиба

Вашингтон, 10 марта. США и их союзники могут ввести санкции против России в случае срыва перемирия в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри из Брюсселя.

Во вторник он прибыл в штаб-квартиру НАТО в бельгийской столице, чтобы обсудить с партнерами ситуацию в Идлибе и возможность помощи Турции со стороны союзников по альянсу.

«Если они (Сирия и Россия. — Прим. ФАН) проигнорируют наши предупреждения, наши действия и будут двигаться вперед (нарушать перемирие. — Прим. ФАН), мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций, другие действия», — сказал он.

Джеффри уточнил, что на совещании в Бельгии представители стран НАТО изучали различные военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности, которые можно будет использовать, если режим прекращения огня окажется нарушен.

Он отметил, что США приветствуют российско-турецкие договоренности по Идлибу, но заявил, что Москва и Дамаск фактически в них не заинтересованы. Дипломат добавил, что это, однако, не обязательно означает срыв перемирия.

Находясь в Брюсселе, Джеффри также сообщил, что Вашингтон может предоставить Анкаре дополнительную помощь по линии НАТО, поскольку та обратилась к союзникам за поддержкой в соответствии с уставом. По его словам, американская сторона уже начала рассматривать возможные варианты поддержки.

Обстановка в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийских правительственных войск. Армия САР была вынуждена нанести ответные удары по террористам, однако зацепила обстрелом и турецких военных, которые оказались на стороне боевиков. Российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию погибших и раненых.

Спустя несколько дней после инцидента главы РФ и Турции приняли в Москве совместный документ, предусматривающий поэтапные меры по стабилизации обстановки в провинции. Однако его приняли не все — «отличились» Соединенные Штаты. Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что американцам не выгодны какие-либо договоренности между Москвой и Анкарой по Сирии. Наоборот, Вашингтон устраивает ситуация, при которой в стране будет царить хаос, поскольку именно общая неразбериха позволит США продолжать в САР свою старую политику.

1 Организация запрещена на территории РФ.