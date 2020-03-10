На соседнем участке располагается еще один дом, принадлежащий Столяровой. Он менее внушительный по сравнению с предыдущим, однако имеет три этажа и построен из деревянных материалов. Стоимость такого жилого помещения, согласно рыночной стоимости, оценивается в сумму порядка 8 миллионов рублей.



Общая стоимость всей недвижимости, находящейся или бывшей в собственности у гражданской жены главреда «Новой», составляет порядка 350 миллионов рублей. По сравнению с количеством и стоимостью недвижимости Столяровой, имущество самого Дмитрия Муратова выглядит довольно скромным. В собственности главного редактора «Новой газеты» находится жилой дом площадью 124,3 кв.м. в Косовке — деревне в Троицком административном округе Москвы. Согласно ЦИАН, такая недвижимость оценивается примерно в 5 млн рублей.



Помимо указанного дома с 2008 года Муратов обладает 1/3 долей в собственности на квартиру в г. Москва, на ул. Мневники. Остальные доли были разделены между дочерью Ксенией и Татьяной Муратовой, которые также обладают по 1/3 долей в собственности.

