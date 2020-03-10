Дмитрий Дмитриевич Муратов – сын главреда «Новой газеты». Он получил образование в МГУ, как и старшая дочь Муратова – Ксения. Официальным местом работы является компания Enplex games - московская студия-разработчик игровых проектов, в должности PR-директора. Компания, согласно сервису «Руспрофайл»
, была зарегистрирована двумя кипрскими организациями, учрежденными в 2016 году, а также Натальей Наливкиной, указанной на сайте Enplex games в качестве специалиста по СЕО.
Регистрация компании на Кипре дает ряд преимуществ тем, кто стремится скрыть информацию о финансовой деятельностии источниках получения дохода. Речь идет о кипрской офшорной зоне – территории, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, при условии осуществления деятельности за пределами Кипра.
Таким образом, получить данные об источнике средств Enplex games не представляется возможным. Но один момент в деятельности организации вызывает интерес. Первая прибыль компании появилась именно в 2017 году, когда на пост PR-директора устроился Муратов-младший. Учитывая выгодный вариант скрытого финансирования за счет кипрских офшоров, операции по которым не отследить, поддержку в начинаниях сына мог оказать главред «Новой газеты».