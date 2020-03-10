Два украинских военных грузовика подорвались на минах под Донецком

Донецк, 10 марта. Пять украинских военнослужащих погибли при подрыве военного грузовика на мине в районе населенного пункта Пески под Донецком. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, грузовик с военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвался на мине в районе линии разграничения сторон под Донецком. На помощь пострадавшим военным была направлена эвакуационная машина, однако она тоже подорвалась противотанковой мине.

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ на месте происшествия уже не менее пяти военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

После этого инцидента артиллерийские подразделения ВСУ открыли минометный огонь по жилым кварталам Донецка. В ходе обстрела представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно обращались к украинской стороне с требованием прекратить обстрел, однако украинские военные проигнорировали эти обращения.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.