Бузова отменила романтический вояж в Париж из-за коронавируса

Москва, 10 марта. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отменила романтическую поездку в Париж на концерт Мадонны из-за эпидемии коронавируса. Об этом она рассказала фанатам в Instagram.

Девушка призналась, что еще в декабре задумала сделать сюрприз своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну и посетить с ним столицу Франции. Бузова освободила для вояжа дни в своем рабочем графике, забронировала номер в отеле, купила билеты на самолет и шоу любимой певицы и запланировала поход в ресторан с видом на Эйфелеву башню.

«Но моей мечте не суждено было сбыться», — констатировала артистка.

Поездка во Францию предполагала последующий карантин на две недели из-за вспышки коронавируса. Такого Бузова, по ее словам, не могла себе позволить из-за запланированных выступлений.

«Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашим с вами здоровьем», — добавила она.

Бузова обратилась к поклонникам с призывом беречь себя и своих близких.

По последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. Многие страны ввели меры предосторожности, чтобы не допустить распространение вируса.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что вынуждена изолировать себя от общества на 14 дней после поездки во Францию. Ей пришлось перенести празднование своего юбилея с 11 на 24 марта, а также отложить поездку на Мальдивы.