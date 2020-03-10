«Аэрофлот» пообещал вернуть пассажирам деньги за билеты в Италию и Израиль

Москва, 10 марта. Российский «Аэрофлот» вернет деньги пассажирам, купившим билеты в Италию и Израиль, при оформлении вынужденного возврата.

Авиакомпания предложила пассажирами поменять дату вылета на другую до 31 декабря 2020 года. А пассажирам, которые купили билет в города Германии, Испании и Франции, компания предложит без штрафа изменить маршрут и даты поездки.

В сообщении перевозчика отмечает, что вынужденный возврат будет считаться с 10 марта по 31 мая. Изменить дату полета можно без штрафа за переоформление, однако возможна доплата разницы тарифов.

«Аэрофлот» также планирует снизить число рейсов в Израиль с 35 до 14 в неделю. Такие меры ввели на фоне новостей о распространении коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Италии с 10 марта по 3 апреля ввели карантин по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что сам остается дома из-за коронавируса.

Итальянские власти отменили все массовые спортивные мероприятия, в том числе чемпионат по футболу.

Меры по борьбе с коронавирусом также ввел Израиль. Всех приезжих переводят на двухнедельный карантин.