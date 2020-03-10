Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции обстановку в Идлибе

Москва, 10 марта. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб», — уточнили в военном ведомстве.

В прошедший четверг, 5 марта, в Москве прошли переговоры по Сирии на высшем уровне. Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в связи с обострившейся ситуацией в Идлибской зоне деэскалации, где увеличили активность боевики.

По итогам обсуждений главы государств приняли совместный документ, предусматривающий введение в Идлибе режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Кроме того, они договорились о совместном патрулировании ключевой трассы М4, которая пока находится под контролем боевиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что военные РФ и Турции находятся в постоянном контакте по Сирии, вне зависимости от того, как взаимодействуют лидеры стран.