Эксперты рассказали, как Китай поможет России уйти от сырьевой зависимости

Преодолеть последствия обвала нефтяных цен можно будет с помощью Китая. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков.

В свою очередь экономист Никита Масленников и доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев, комментируя ФАН ситуацию, призвали делать ставку на создание прозрачных и стабильных условий для частных инвесторов и поддержку малого бизнеса.

«Для диверсификации экономики необходимы новые технологии, — отметил Андрей Гудков. – В этом вопросе я связываю надежды с Китаем. Хотя с китайцами очень сложно работать в этих вопросах, они делятся технологиями на крайне невыгодных условиях».

Однако, считает Гудков, после эпидемии коронавируса, которая к лету должна закончиться, китайцы окажутся в непростой экономической ситуации и поймут, что надо тесней интегрироваться с Россией, и несколько урезонят свои «капиталистические аппетиты».

«Другого союзника кроме России, у Китая нет, и не будет», — уверен Андрей Гудков.

Между тем, 4 марта, всего за 5 дней до обвала нефтяных цен, президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижать зависимость экономики России от нефтегазовых доходов.

По словам президента, Россия постепенно решает эту проблему, доля доходов от несырьевых отраслей экономики растет. Но полностью «одним щелчком пальцев» избавиться зависимость бюджета от продажи углеводородов невозможно, выразил мнение президент.

Обвал нефтяных цен уже привел к тому, что на поддержание курса рубля выделяются средства из Фонда национального благосостояния. По расчетам Минфина, при ценах 37,4 доллара за баррель нефти марки Urals из ФНБ необходимо выделить на поддержку рубля больше 300 миллионов долларов в месяц. Если же цены упадут до 32 долларов за баррель, то тратить придется уже миллиард долларов.

Планировалось, что именно средства ФНБ будут тратиться на реализацию нацпроектов, одна из задач которых и была — диверсификация экономики и уход от сырьевой модели экономики.

Впрочем, для достижения этой цели, конечно, существуют и другие механизмы.

«Мы помним, что после обвала нефтяных цен в 1998 году произошел резкий рост курса доллара, который активизировал работу российской промышленности, поскольку наша промышленность работает на рублевых ресурсах», — напомнил Андрей Гудков.

Сегодня фактор ослабления рубля на какое-то время тоже может помочь отечественному производителю.

«Действительно, мы давно идем в направлении диверсификации экономики. У нас развилось сельское хозяйство. Есть успехи в «оборонке». Например, у нас есть гиперзвуковое оружие, а у американцев — нет. Обогнать их было очень непросто. У нас есть и лазерные комплексы «Пересвет» и малогабаритная ядерная установка. Резко повысилось качество финансового обслуживания. Вспомните, как Герман Греф наводнил страну банкоматами Сбербанка. Но этого мало», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, надо, как минимум, развивать отечественное самолетостроение и автомобильную отрасль.

«Предыдущие ценовые шоки тоже подталкивали нашу экономику к диверсификации, но одних шоков оказалось недостаточно», — отметил в интервью Федеральному агентству новостей экономист, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

По его мнению, чтобы диверсифицировать экономику, необходимы структурные сдвиги. А это может произойти при ином инвестиционном климате, чем есть сейчас.

«Я бы не сказал, что задача диверсификации не решается. Это было бы нечестно. Вектор уже сложился с 2018 года, когда были запущены национальные проекты. Но темпы наших усилий отстают», — считает собеседник ФАН.

По его словам, в России разработано немало регулятивных режимов, призванных регулировать инвестиции. Однако они не приведены в единую систему.

«Доклады Счетной палаты по этому поводу достаточно красноречивы. Есть вопросы к эффективности особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. Еще больше вопросов в связи с готовящимся законопроектом о поощрении и защите капиталовложений», — рассказал Никита Масленников.

Мониторинг налоговых льгот пока не проясняет ситуации, хотя соответствующие поручения даны, отметил эксперт. Правительство исследует, насколько эффективны налоговые льготы, которые, к слову сказать, обходятся бюджету примерно в 4 триллиона рублей ежегодно (выпадающие доходы).

«Желательно понимать, что мы — все россияне —имеем с этого», — добавил эксперт.

Никита Масленников затруднился сказать, окажет ли нынешний «нефте-ценовой шок» решающее влияние на перестройку нашей экономической модели.

«Данная ситуация — это еще одно напоминание, что схема движения у нас правильно выстроена, но где-то мы серьезно застряли. Надеюсь, все это сможет ускорить принятие необходимых решений и мер для диверсификации экономики, я бы даже сказал, создания новой экономической модели», — сказал собеседник ФАН.

В первую очередь необходимо создать стимулирующую деловую среду, механизмы, запускающие мотор частных капиталовложений, как главного двигателя экономического роста, считает Масленников.

Это в свою очередь порождает стабильность налоговой системы, предсказуемость тарифов естественных монополий и многое другое.

«Только так мы получаем доверие между властью и предпринимателями. Это дополнительная сила для развития экономики. Сами по себе нацпроекты, какими бы хорошими они ни были, не дадут эффекта роста экономики, если не подключится частный бизнес», — отметил экономист.

По его мнению, важнейшее направление диверсификации — поддержание максимально возможной открытости российской экономики, встраивание наших компаний в различного рода производственные цепочки.

«Сейчас возникает удивительная ситуация, когда все старые цепи по созданию добавленной стоимости начинают рушиться в связи с коронавирусом и замедлением производства в Китае. Но возникают новые цепочки, и нашим компаниям необходимо встраиваться в них. И тут должна быть четко проявленная политика государства — помогать тем, кто готов создать новую технологическую реальность глобального характера», — отметил Никита Масленников.

Доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев в интервью ФАН отметил необходимость поддержать малый бизнес и средний класс для того, чтобы страна уходила от сырьевой зависимости в условиях обвала цен на «черное золото».

«Сейчас есть соблазн ограничиться заявлениями на тему: «как прекрасно, что мы накопили резервы в Фонде национального благосостояния и сможем обеспечить стабильность в непростой ситуации для экономики». При этом о диверсификации экономики, о реализации нацпроектов могут предложить забыть», — высказал опасения собеседник ФАН.

По его словам, ФНБ предполагали тратить на развитие экономики и социальной сферы, а сейчас в немалой степени будут тратить на поддержание курса рубля.

В этой ситуации необходим налоговый маневр, который можно было бы сделать для поддержки малого бизнеса, считает Арефьев.

«Малый и средний бизнес в развитых экономиках дают больше всего рабочих мест, — напомнил собеседник ФАН. — Если брать Евросоюз — они дают всего 25-30% ВВП, но при этом обеспечивают 75 процентов рабочих мест. Чем плодить тунеядцев и безработных, надо и у нас стимулировать малый бизнес, чтобы он создавал рабочие места».

Сейчас уже есть все технические возможности для того, чтобы навести порядок, сделать прозрачной налоговую систему, считает эксперт. И в России есть опыт успешного применения современных технологий в этой сфере, в частности, введение онлайн-касс.

«Надо сделать полностью прозрачной всю схему сбора налогов, после чего разработать льготный режим для малого бизнеса. А вот с крупного бизнеса, с граждан, имеющих сверхдоходы, необходимо брать подоходный налог по прогрессивной шкале, как происходит в развитых экономиках», — резюмировал собеседник ФАН.

Цены на нефть после резкого падения 9 марта могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил министр энергетики Александр Новак.

По словам Новака, темпы стабилизации нефтяного рынка зависят от нескольких факторов. В частности, от того, насколько успешно будет вестись борьба с коронавирусом. Кроме того, важный фактор — дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.