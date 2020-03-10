ФАС признала нарушающей закон рекламу «Арбидола» о коронавирусе

Москва, 10 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарства «Арбидол», в которой упоминается об эффективности против коронавируса, нарушающей требования закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отметили, что из рекламы следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавирусной инфекции, хотя упоминания об этом в инструкции нет.

Антимонопольное ведомство направило в Министерство здравоохранения России запрос. Минздрав подтвердил, что в инструкции по медицинскому применению лекарства в разделах «Показания к применению» и «Способ применения» нет данных об инфекционном заболевании, вызываемом новым типом коронавируса.

«Соответственно в рекламе сообщается о свойствах и характеристиках лекарственного препарата «Арбидол» об активности препарата даже против коронавируса COVID-2019 (2019-nCoV) вне пределов показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата», — говорится в сообщении ведомства.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться за пределами КНР.

По последним данным, число заразившихся достигло почти 116 тысяч человек, от инфекции погибли свыше четырех тысяч человек.