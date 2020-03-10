Донбасс сегодня: армия Киева отметила 8 Марта потерями, ВСУ уничтожили свой блиндаж

Донбасс, 10 марта. Украинский снайпер ранил мирного жителя ДНР. Международный женский день в частях ВСУ отпраздновали с тяжелыми последствиями. Выполняя приказ командования, ВСУ понесли потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в зону обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины вошли 11 населенных пунктов Донбасса. Поселки Логвиново и Лозовое в ЛНР обстреливали из гранатомета и 82-мм миномета.

В ДНР зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня со стороны армии Киева. В зону обстрелов вошли Горловка, Зайцево, Спартак, Донецк и другие. В Зайцево выстрелом снайпера ранен мужчина 1964 года рождения. Стрельба по ДНР открывалась из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия.

Как военнослужащие ВСУ отметили праздник 8 Марта

Международный женский день в подразделениях Вооруженных сил Украины отметили дорожно-транспортными происшествиями, самоубийствами и попойками. По информации Народной милиции ДНР, накануне праздника пьяные военнослужащие из 28-й механизированной, 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ умудрились попасть в ДТП с участием военной техники.

«Защитники» Украины нашли еще способы развлечься. На передовой 28-й бригады ВСУ в небо в честь женщин выпущены сигнальные ракеты. Как позже оказалось, из-за ракет в районе вспыхнула старая сухая трава, пожар повредил армейские линии связи.

В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что 8 марта в 93-й механизированной бригаде ВСУ двое военнослужащих покончили с собой. Чрезвычайные происшествия проверяет комиссия, психологи проводят тестирование в части, а материалы в отношении командира бригады Дмитрия Брыжинского переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту отсутствия контроля с его стороны.

Еще один случай, связанный с празднованием женского дня, произошел в 93-й бригаде ВСУ. Двое выпивших солдат сбегали за дополнительной порцией спиртного и пытались вернуться на место службы в районе Золотого. При подходе к своим позициям их приняли за диверсантов и открыли по ним огонь. В результате сержант и рядовой получили тяжелые ранения.

Украинские силовики создают очереди на КПВВ

Военные республик массово получают жалобы на украинских силовиков, которые создают препятствия при пересечении линии разграничения с Украиной через контрольные пункты въезда-выезда. Так, по информации Народной милиции ДНР, работники украинских погранпунктов подвергают долгим проверкам на наличие заболеваний мирных жителей, следующих через линию разграничения. Этим искусственно создаются очереди. При этом в трех случаях граждане были задержаны по подозрению в заболевании и увезены в неизвестном направлении.

В ЛНР также известно о том, что под предлогом проверки на заболевание коронавирусом затягивается время проверки мирных жителей. За беспрепятственный пропуск с людей требуют взятку, а отказавшихся платить не пропускают или задерживают. Дополнительные проверки были введены руководством силовой операции на фоне ситуации с распространением коронавируса во всем мире. Естественно, что от таких проверок в первую очередь страдают пенсионеры, у которых просто нет денег оплатить свободный пропуск.

Военнослужащие ВСУ случайно сожгли блиндаж

Разведка Народной милиции ДНР обладает информацией о том, что командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» вызывали на доклад в штаб ООС, где ему указали на необходимость срочно предоставить видеоматериалы, которые доказывают нарушения режима прекращения огня со стороны защитников Донбасса.

По приезду Москалев выдал распоряжение комбригу 128-й бригады ВСУ Гончаруку установить видеонаблюдение в районе участка разведения сил и средств «Богдановка-Петровское». С целью скрыть свою активность на участке разведения от ОБСЕ подопечные комбрига Гончарука подожгли сухую траву в данном районе. Но огонь перекинулся на позиции ВСУ, где сгорел блиндаж с хранившимися там боеприпасами. В результате взрыва снарядов один солдат погиб, еще шестеро получили ранения.