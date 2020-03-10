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Клинцевич объяснил значимость для России обнуления президентских сроков

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Клинцевич объяснил значимость для России обнуления президентских сроков

Москва, 10 марта. Российский сенатор Франц Клинцевич поддержал предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

Член Совета Федерации указал на непростую обстановку и новые угрозы, которые требуют немедленного обновления многих процессов, в том числе конституции. Он поддержал инициативу Терешковой, поскольку она направлена на будущее России.

«Нам важно сохранить [президента России Владимира] Путина, который влияет на элиты, на различные промышленно-финансовые группы и на все обстоятельства, которые расшатывают обстановку в стране. Нужен опытный и серьезный лидер», — подчеркнул Клинцевич в беседе с телеканалом «360».

Ранее во вторник депутат Госдумы Терешкова, выступая на заседании нижней палаты парламента, высказалась за снятие ограничения числа президентских сроков. Ее предложение было встречено аплодисментами, и спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о перерыве в заседании для консультаций, в том числе с российским лидером.

Позднее депутаты Государственной думы поддержали законопроект о поправке в основной закон страны. Никто из присутствующих парламентариев не высказался против проекта, отметило «Утро.ру».

Президент России в январе этого года внес в нижнюю палату парламента законопроект об изменении в конституцию. Его поддержали в ГД в первом чтении, 10 марта он был одобрен во втором чтении. Общероссийское голосование по правкам планируют провести 22 апреля.

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Источник: Телеканал «360»
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