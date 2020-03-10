Богомолов сделал обнаженной Собчак массаж «от коронавируса»

Москва, 10 марта. Известная звездная пара Ксения Собчак и Константин Богомолов решили поиронизировать на тему эпидемии коронавируса. Лучшим средством от заболевания журналистка назвала массаж.

Супруги, по всей видимости, решили с шуткой отнестись ко всем страхам, которые циркулируют в обществе в последнее время. В недавнем посте в Instagram Богомолов показал довольно личное видео, на котором, делая массаж обнаженной жене, спросил ее о методах борьбы с эпидемией.

Собчак заявила, что лучше массажа способа от коронавируса не придумать. Особенно, если добавить к расслабляющей процедуре поедание чеснока.

«Это стопроцентное средство от коронавируса», — сказала в шутку телеведущая. «А водочка?» — поинтересовался Богомолов. «Водочка? Ну, можно и так», — чуть посомневавшись, ответила Собчак.

Подписчики в многочисленных комментариях поддержали шутливый тон пары.

«Массаж, конфеты и цветы очень помогают в борьбе с коронавирусом», — написала kladovatatyananew, пообещав рассказать о «действенном» способе мужу.

«Путаете, Ксения Анатольевна, чеснок от вампиризма», — отметила olg1799.

«Ей надо в «Жить здорово», — считает swetlanagetz.

Ранее Собчак в ироничной форме отреагировала на снижение курса рубля к евро и доллару. Телеведущая в дизайнерском костюме задрала ногу на Мальдивах в поддержку отечественной валюты. Подписчики, однако, шутку не оценили, нестабильная экономическая ситуация их обеспокоила больше, чем звезду.