Путин спас Россию от угрозы дестабилизации из-за рисков «трансфера власти»

Президент России Владимир Путин поддержал поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков, — с непременным условием проверки этого нововведения в Конституционном суде. Таким образом, глава государства снял с повестки дня главный дестабилизирующий фактор, все последние месяцы довлевший над политической жизнью страны в условиях нарастающего мирового экономического кризиса, — так называемого «трансфера власти».

Этот фактор, при нарастающей экономической турбулентности, нес в себе исключительные риски для России и в конце концов был устранен в ходе двухчасовой «операции» — именно столько времени прошло между внесением поправки на заседании Госдумы 10 марта и ее одобрением депутатами. После чего пресловутый «уход Путина», плановый или преждевременный, с идеей которого носились некоторые политические силы как внутри российского истеблишмента, так и вне его, мгновенно потерял свою актуальность, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

А ведь еще утром в стенах Госдумы планировалось, по крайней мере публично, довольно рутинное заседание, на котором депутаты должны были последовательно голосовать за или против нескольких десятков уже известных поправок к основному закону страны. Но сначала депутат от «Единой России» Александр Карелин неожиданно выступил с инициативой о проведении, после голосования 22 апреля, досрочных парламентских выборов, а потом его коллега по фракции Валентина Терешкова предложила в том же режиме «обнулить» все президентские сроки — по причине того, что вступит в силу уже обновленная Конституция, с измененной системой государственной власти.

Поскольку трехкратный Олимпийский чемпион по классической борьбе в тяжелой весовой категории и первая в мире женщина-космонавт — люди, что бы ни говорили, знаковые и для нашего общества, и для нашего государства, а выдвинутые ими инициативы тут же были, так или иначе, поддержаны руководителями сразу трех парламентских фракций: Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), — то предположения о том, что все это исходит «сверху» и чуть ли не лично от Путина, посыпались, словно из рога изобилия.

Правда, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что насчет «обнуления президентских сроков» необходимо узнать мнение человека, которого это напрямую касается, — и Путин почти сразу приехал в Госдуму, чтобы выступить перед народными избранниками. Выступление это получилось весьма своевременным и более чем показательным.

Поблагодарив депутатов за напряженную и плодотворную работу над конституционными поправками, российский президент подчеркнул, что ситуация в мировой политике, в сфере безопасности и в глобальной экономике складывается весьма сложная — тем более что существуют силы, активно стремящиеся любой ценой «сдержать» Россию.

Путин упомянул и про коронавирусную эпидемию, и про обвал мировых цен на нефть, и про падение обменного курса рубля, а также отечественного фондового рынка, при этом заверив законодателей, что лично он не сомневается: Россия этот период пройдет достойно. Но для этого «надо работать, и работать вместе, консолидированно». В общем, коней на переправе не меняют — особенно когда переправа неизведанна и явно опасна.

После такого вступления президент России сообщил, неожиданно для многих, что лично он не поддерживает предложенную Карелиным поправку о досрочных выборах, и выступил против первой части инициативы Терешковой — об отмене ограничения на общее количество президентских сроков в Основном законе.

«Мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять, — пояснил Путин. — Я надеюсь, на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30–50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена».

Перейдя, наконец, к сути предложения Терешковой — о единоразовом обнулении сроков президентства, — в том числе для нынешнего главы государства, Путин выразил уверенность в возможности этой поправки — но только если сами депутаты посчитают это необходимым и примут соответствующие решения, Конституционный суд эти изменения поддержит и народ России проголосует «за».

«Обращаясь к гражданам, хочу сказать: как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет», — подытожил глава государства.

В результате Карелин свою поправку с голосования снял, а поправка Терешковой, напротив, Госдумой была одобрена. Таким образом, российский президент, во-первых, отправил на свалку пресловутую проблему «трансфера власти», которая перед всеми стояла стеной, заслоняя собой более отдаленную временнẏю перспективу. А во-вторых, де-факто взял на себя полную ответственность за все происходящее в стране и вокруг нее, заявив, что его цель — не допустить раскола российского общества.

«Хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России. Исключительно волей нашего народа», — подчеркнул президент.

Стоит ожидать, что теперь западные и прозападные медиа захлестнет новая волна обвинений: мол, это именно Путин организовал мировой кризис — лишь бы только сохранить свою власть… Удивляться этому не стоит: не своих же финансистов и политиков, из жажды наживы и наслаждений загнавших современную цивилизацию в тупик «глобального рынка», там будут обвинять… А уж признавать правоту того, кто этой жажде противостоит…

В общем, есть все предпосылки для того, что «коллективный Запад» в ближайшее время попытается представить Владимира Владимировича новой «русской страшилкой» для человечества. Однако Россия, только что избавившаяся от страшной угрозы «борьбы бульдогов под ковром» и вернувшая себе столь необходимую консолидацию, готова к любым внешним вызовам. Среди которых визг западной прессы и стоны «говорящих голов» — далеко не самые важные.