Барановская покаталась по Байкалу в розовой шубе

Москва, 10 марта. Российская телеведущая Юлия Барановская провела мартовские выходные вдали от городской суеты. Звезда осуществила свою мечту и отправилась с детьми на Байкал.

Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» провела выходные со своими тремя детьми от футболиста Андрея Аршавина. Отдых на природе получился активным: ведущая поделилась видео катания по чистейшему льду Байкала. На кадрах Барановская предстала в нежном наряде: розовой шубе и белой меховой шапке.

«Весь Байкал мой. Самый большой каток в мире, это была моя мечта», ― призналась ведущая.

Барановская добавила, что счастлива посетить Байкал и назвала его «абсолютным местом силы». Кроме того, ведущая показала и жилье, в котором остановилась с семьей, ― снежные юрты. Ведущая продемонстрировала подписчикам в Instagram внутреннее убранство жилища.

Кроме того, звезда успела прокатиться с детьми с горки. Вместо санок ведущая использовала длинную синюю шубу.

Ранее Барановская резко раскритиковала всех, кто распускает слухи о ее беременности от коллеги Максима Галкина, являющегося супругом Аллы Пугачевой. В программе «Люди говорят с Лаурой Джугелия» Барановская, мать троих детей футболиста Андрея Аршавина, прокомментировала слухи о романе с Галкиным. По ее словам, если верить этим слухам — она ходит беременной от супруга Примадонны уже два года. Ранее она озадачила фолловеров просьбой «не выдавать ее замуж» за журналиста Александра Телесова.