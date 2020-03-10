Адвокаты прогнозируют рост числа алиментщиков. ФАН-ТВ

В Петербурге количество должников по алиментам год от года растет незначительно. Такую информацию представитель городского Управления Федеральной службы судебных приставов Владимир Хачатурян озвучил на конференции в Медиагруппе «Патриот».

«У нас, например, за 2018-2019 год прирост составляет 180 исполнительных производств. То есть составляет на данный момент 15 180 исполнительных производств. Это я говорю данные 2019 года. Поэтому говорить о приросте значительном не приходится», отмечает — Владимир Хачатурян.

Однако ситуация в целом по России отличается. Согласно статистике Федеральной службы судебных приставов за 2019 год, россияне задолжали по алиментам больше 150 млрд рублей. За последние семь лет задолженность выросла в восемь раз.

«Низкий уровень культуры, достаточно, у нас в семейных отношениях, огромное количество разводов, очень легкомысленное отношение к вопросу о детях. Пока этот пласт не сменится: поколенческий, воспитательный — проблема будет оставаться нерешенной до конца. Чем больше экономический кризис, тем больше слой людей, потерявших работу, тем больше неплательщиков алиментов. Вот, например, очередной экономический кризис, который, возможно, развернется сейчас, он тоже повлечет увеличение объема таких людей», — отмечает адвокат Андрей Тындик.

Однако, существуют люди, которые, как говорят адвокаты, ведут двойную жизнь: скрывают свои доходы. И здесь, по мнению юристов, нужно искать активы должников. В конференции сегодня приняли участие судебные приставы, адвокаты, юристы, представители «Совета матерей» и «Отцов страны». Они высказали свою точку зрения.

«Отцы, которые уклоняются от данной обязанности, возложенной законом, это уже как протестное отчаяние, в связи с тем, что отцы не могут исполнить свои права и обязанности родительские, потому что матери в силу каких-то обстоятельств, личных неприязненных отношений, препятствуют общению», — заявляет представитель организации «Отцы Страны» по Санкт-Петербургу Владимир Солодилов.

Еще один вопрос, который обсудили сегодня — государственный алиментный фонд. Нужен ли он, и возможно ли его создать — в России обсуждают уже несколько лет.

«Предлагается фонд создать, но государство будет в этом непосредственно участвовать каким образом? Те родители, которые итак платят нормально, без задержек, не станет ли неплательщиков больше, не станут ли они перекладывать ответственность на плечи государства, ситуация достаточно двоякая», — заключает депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Шла речь и об институте семьи в целом. Сами отцы задавались вопросом, как ее сохранить, чтобы не пришлось потом делить детей и деньги на их воспитание.