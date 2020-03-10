Туроператоры рассказали, как падение рубля поможет российским курортам

Москва, 10 марта. Ситуация на фондовых и валютных рынках может привести к увеличению потока туристов на внутренние направления. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Уже сейчас наблюдается сокращение бронирований заграничных туров на 25% в связи с коронавирусом, отмечает эксперт. Особенно это заметно на европейском направлении. Недавние скачки фондового и валютного рынков также отрицательно влияют на выездной туризм. Внутренний же туризм это отчасти стимулирует, добавил эксперт.

«Основной фактор того, что люди не едут за границу — коронавирус. Пока что продажи на внутренние туры на уровне прошлого года, но механического перераспределения туристов — то есть те, кто не поедет за рубеж, поедут в отпуск внутри страны — не будет», — предположил собеседник ФАН.

Тем не менее отказ от заграничных поездок все же повысит спрос на традиционные российские курорты.

Если же экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, в том числе на валютном рынке — спрос будет падать как на выездной, так и на внутренний туризм.

«У людей просто средств не будет, потому что цены будут расти», — пояснил Барзыкин.

Это станет дестабилизирующим фактором для туристической отрасли.

«Во время нестабильности люди стараются вообще никуда не ехать, поэтому сложности возникают и для внутреннего рынка», — констатировал представитель туристической отрасли.

Поэтому российским туроператорам необходимо предлагать свой продукт по реальным, приемлемым ценам.

«Но если операторы будут завышать цены в угоду конъюнктуре, думаю, потребители будут либо отказываться от поездок совсем, либо ждать падения цен. Тогда туроператоры потеряют в деньгах. Им надо аккуратно строить свою маркетинговую стратегию: положение на рынке очень быстро меняется», — заключил собеседник ФАН.

Эксперты рекомендуют не впадать в панику из-за снижения курса рубля и не скупать валюту в обменниках.