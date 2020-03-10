Собянин заявил, что России нужен сильный президент

Москва, 10 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при сильном президенте Россия будет сильной. Таким образом он прокомментировал инициативу о возможности для Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах президента.

Градоначальник подчеркнул, что источником власти в стране является народ. Именно россиянам предстоит сделать свой выбор по поводу поправок к Конституции РФ.

«Когда наступают спокойные и благополучные времена, нам кажется, что они будут постоянно. Но, к сожалению, мир, в котором мы живем, очень нестабильный и шаткий», — написал Собянин в собственном блоге.

Он подчеркнул, что существуют силы, которые изнутри и извне пытаются расшатать экономику и суверенитет страны. При этом есть и объективные вызовы, с которым сталкивается Россия, в том числе падение цен на нефть, вспышка коронавируса.

Все эти испытания Россия должна пережить, поэтому нужна сильная президентская власть, считает Собянин. Он отметил, что возможность для Владимира Путина пойти на новые выборы — это правильное решение.

Напомним, что 10 марта депутаты Госдумы поддержали поправку об обнулении президентских сроков. Соответствующее предложение было внесено депутатом «Единой России» Валентиной Терешковой.

На заседании присутствовал глава государства. Во время обращения к депутатам он заявил, что всегда руководствуется интересами России и волей народа. Он подчеркнул, что до 2024 года успеет многое сделать для страны.