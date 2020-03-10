США могут предоставить Турции помощь по линии НАТО из-за ситуации в Идлибе

Брюссель, 10 марта. Вашингтон может предоставить Анкаре дополнительную помощь по линии НАТО из-за обострения ситуации в провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он напомнил, что Турция в соответствии с четвертой статьей устава Североатлантического альянса обратилась к союзникам за поддержкой. США, по его словам, стали рассматривать различные варианты оказания ей помощи.

«Мы изучаем, что может сделать НАТО. Все варианты на столе, посмотрим, что будет дальше», — сказал Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

Спецпредставитель, говоря об Идлибе, заявил о необходимости «проанализировать военную угрозу со стороны России, Ирана и правительства Сирии».

На прошлой неделе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе. Стороны подтвердили приверженность астанинскому формату и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4.

Обстановка в сирийской провинции Идлиб резко обострилась в конце февраля. В этот день экстремисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), атаковали позиции войск законного правительства Сирии. Сирийская арабская армия в ответ нанесла удары по боевикам.

В результате боевых действий погибли 36 турецких военнослужащих, которые, согласно координатам, не должны были находиться в районе обстрела. Российские военные приняли меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию убитых и раненых солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.