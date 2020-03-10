Ходорковский, Волков и Гудков издеваются над россиянами из-за обвала нефтяных цен

Москва, 10 марта. Обвал нефти, рубля и мировых рынков вызвали издевательские насмешки со стороны представителей так называемой оппозиции. Российские либералы с восторгом встретили обрушение нефтяных котировок и падение курса рубля. Пир этом «оппозиционеры» принялись иронизировать на данную тему, высмеивая жителей России.

Так, проживающий в Люксембурге бывший сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом на территории РФ) Леонид Волков, опубликовал в своем микроблоге Twitter небольшой пост в стихотворной форме.

На публикацию Волкова отреагировал известный «российский оппозиционер» Геннадий Гудков, который давно проживает на территории Евросоюза, однако продолжает критиковать действия руководства РФ.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский также не остался в стороне. Ходорковский бездоказательно обвинил руководство «Роснефти» в падении курса рубля, передает NationNews.

Цена на нефть обвалилась после разрыва сделки ОПЕК+. Страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении объемов добычи нефти. 9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 31доллара за баррель. Обвал нефтяных цен привел к падению рубля.

Публикации сбежавших из России «либералов» наглядно демонстрируют их отношение к своим соотечественникам. «Троллинг», издевки и неуместная ирония лишь указывают на реальные цели и интересы «оппозиции».