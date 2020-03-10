В ПНС призвали устраивать теракты на востоке Ливии, в Египте и ОАЭ

Триполи, 10 марта. Глава политического движения «Революционеры 17 февраля» Сами Атраш призвал совершать теракты на востоке Ливии.

Накануне во время прямого эфира каналу Libya Panorama Сами Атраш выступил с заявлениями против Ливийской национальной армии (ЛНА) и расположенного в Тобруке восточного правительства. Поддерживающий террористический режим Правительства национального согласия (ПНС) глава «Революционеров 17 февраля» призвал устраивать взрывы на востоке страны, в Египте и ОАЭ.

По словам функционера ПНС, необходимо проводить боевые операции на территориях, где находятся силы ЛНА. Вместе с тем он предложил устраивать подрывы, посылая против военных своих «мучеников». Против вооруженных сил Ливии он также предложил задействовать беспилотники и артиллерию.

На фоне полномасштабных атак боевиков ПНС на силы ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отправился во Францию. Он сейчас проводит встречи с политиками и дипломатами, пытаясь мирно урегулировать ливийский кризис. При этом бандформирования триполитанского правительства продолжают обстреливать районы, где находятся военные. Под атаки попадают и жилые кварталы, где погибают мирные жители.