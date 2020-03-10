За покушением на премьер-министра Судана могут стоять «братья-мусульмане»

Покушение на премьер-министра Судана выявило несостоятельность действующей власти, считает аналитик Наталья Цейзер.

Ранее новостной телеканал Sky News сообщил, что в понедельник, 9 марта, в центре столицы Судана было совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдока. В 9.00 под мостом Вооруженных сил в Кобере во время движения автоколонны с главой правительства прогремел взрыв, в результате которого незначительные ранения получил один человек. Сам Хамдок остался цел. В одном из автомобилей сработало взрывное устройство.

Как сообщает Генпрокуратура страны, нападение на премьер-министра было тщательно подготовлено, однако пока никто не взял на себя ответственность за совершение теракта. В тот же день совет министров Судана объявил, что компетентные органы начали расследование неудачного покушения, и они предполагают, что преступление может быть делом рук запрещенной в России религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане»1. Эту версию косвенно подтверждают проходившие в феврале задержания представителей террористических ячеек «Братьев-мусульман» в Хартуме. Тогда у членов организации была найдена самодельная взрывчатка.

В настоящее время в рамках проводимых следственных действий спецслужбы страны задержали двух иностранцев. Также сообщалось, что в причастности к теракту подозревается иностранный гражданин, который оказался работником находившегося неподалеку магазина.

Необходимо отметить, что неудачное покушение на Абдаллу Хамдока, по всей видимости, стало следствием недальновидной политики действующих властей, а также полного разгула преступности, который захлестнул страну после совершенного 11 апреля прошлого года военного переворота. Продолжавшиеся почти год до этого протесты привели к тому, что на территории Судана начали активно действовать бандформирования и экстремистские организации, с которыми власти ничего сделать не могут.

По словам председателя правления компании «Африканская деловая инициатива» Натальи Цейзер, происходящие события соотносятся с тем, что в ряде африканских стран происходит подрыв государственности.

«Мы это прекрасно наблюдаем в Ливии, где до сих пор происходит воинствующее противостояние сторон, которые пытаются прийти к управлению государством, и на этом фоне, в том числе в Судане, активизируются экстремистские группировки. Это могут быть как религиозно направленные группы, как представители тех же «Братьев-мусульман», так и другие подобные организации. Но это точно попытки подорвать более-менее установившуюся государственность, как это происходит в ряде других стран, Судан здесь не исключение», — заявила она в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам собеседницы ФАН, покушение на премьер-министра в очередной раз продемонстрировало разрозненность политического истеблишмента страны, который так и не смог найти точки соприкосновения после переворота 2019 года. Для чиновников и военных Судана скорее были важны не спокойствие и стабильность внутри страны, а политические дрязги. Хотя во время самого переворота они уверяли своих сторонников, что смогут справиться с ситуацией и победить радикальный исламизм.

«Я не скажу ничего нового касательно финансирования терроризма в целом, потому что за этим стоят все те же люди и те же участники процесса, но здесь может быть очень много разных подходов, потому что вокруг Судана, в соседствующих странах тоже достаточно сильны радикальные внутренние течения, часть из которых связана с террористическими группировками, а часть просто связана с радикальным исламом. Но об этом пока сложно говорить наверняка, так как пока еще никто не взял на себя ответственность за покушение, может, заказчиков вообще было несколько», — заключила эксперт.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее уже рассказывало о том, что в феврале 2020 года в Хартуме был задержан боевик, работавший на главарей «Братьев-мусульман». Также в день покушения на премьер-министра, 9 марта, группа вооруженных боевиков напала на деревню Хаджир Тону, в результате чего погибли 10 безоружных граждан, и была полностью сожжена и разграблена сама деревня.

1 Организация запрещена на территории РФ.