Профессор из США предрек России победу в нефтяной войне

Москва, 10 марта. После венских переговоров ОПЕК+ Россия начала проводить достойную политику по вытеснению американских компаний с энергетического рынка, целью которой является восстановление партнерства с Саудовской Аравией, считает профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев.

Он назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу в этой «азартной игре». Гвоздев предрек России победу в нефтяной войне.

Американский профессор назвал главной ошибкой США привычку заранее объявлять о своих намерениях и «грандиозных планах», тем самым давая возможность противнику выиграть время и принять ответные меры. Недовольный строительством «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» Вашингтон уже давно рассказал о своем желании закрыть проекты. Россия в ответ ускорилась и уже отправляет энергоресурсы по «Турецкому потоку» в страны южной Европы и в саму Турцию.

Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, позволили Украине еще на некоторое время сохранить транзит, однако, как считает Гвоздев, позиция Москвы остается прежней. Эр-Рияд, по мнению профессора, отказался конкурировать с Москвой и не исключено, что в скором времени будет договориться с ней.

«Российский бюджет может достичь своих целей с гораздо более низкими ценами, чем позволит бюджет Саудовской Аравии», — отметил американский политолог в статье для The National Interest.

Теперь, по мнению эксперта, многое будет зависеть от поведения американцев. В случае неприятностей в Персидском заливе, российский газовый маршрут станет безопасным и надежным для Европы, и Вашингтону придется покинуть регион.