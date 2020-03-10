Экономист Хазин: Девальвация рубля на 6-7% приведет к росту цен в магазинах на 10%

Российский экономист, аналитик, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин назвал серьезной ошибкой Центробанка тот факт, что произошла девальвация рубля, и рассказал о последствиях допущенной ошибки.
По словам Хазина, на падение курса рубля, произошедшее 9 марта, повлияло несколько независимых процессов.
«Первый — это масштабная коррекция на финансовых рынках, которая идет уже недели две. Вторая тема — это ультиматум Саудовской Аравии, который был нам предъявлен на прошлой неделе. А третье — это то, что руководители нашей денежной власти как-то не учли, что в понедельник у нас был выходной. И по этой причине на фоне всего этого безобразия, когда посыпались рынки, произошла девальвация рубля на 6-7 процентов», — заявил Михаил Хазин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Эксперт призвал смотреть правде в глаза и отдавать себе отчет в том, что даже такая незначительная девальвация приведет к росту цен в российских магазинах.
«Девальвация в 6-7 процентов — это рост цен в наших магазинах на 10 процентов. Причем, на все. Потому что весь ширпотреб у нас импортный, а хлеб у нас примерно наполовину состоит из импортных добавок.
Это реальная проблема — то, что Центробанк допустил девальвацию рубля, забыв про то, что понедельник у нас выходной. Это серьезная ошибка», — повторил экономист.
При этом он считает, что ситуацию еще не поздно исправить.
«Если Центробанк не вернет рубль назад, то проблемы в магазинах будут! И это единственная сложность, которая есть по итогам всей этой истории», — считает Михаил Хазин.
В целом же экономист считает, что ничего критического не произошло.
«С точки зрения экономической, вообще ничего особенного не произошло. Кстати, обращаю внимание, что 15 января президент России Владимир Путин говорил, что мы должны из политики либерального консенсуса переходить к национально-ориентированной политике. И выход из ОПЕК+ — это первый шаг в рамках перехода к национально-ориентированной политике», — добавил аналитик.