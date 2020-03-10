Экономист Хазин: Девальвация рубля на 6-7% приведет к росту цен в магазинах на 10%

Российский экономист, аналитик, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин назвал серьезной ошибкой Центробанка тот факт, что произошла девальвация рубля, и рассказал о последствиях допущенной ошибки.

По словам Хазина, на падение курса рубля, произошедшее 9 марта, повлияло несколько независимых процессов.

«Первый — это масштабная коррекция на финансовых рынках, которая идет уже недели две. Вторая тема — это ультиматум Саудовской Аравии, который был нам предъявлен на прошлой неделе. А третье — это то, что руководители нашей денежной власти как-то не учли, что в понедельник у нас был выходной. И по этой причине на фоне всего этого безобразия, когда посыпались рынки, произошла девальвация рубля на 6-7 процентов», — заявил Михаил Хазин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт призвал смотреть правде в глаза и отдавать себе отчет в том, что даже такая незначительная девальвация приведет к росту цен в российских магазинах.

«Девальвация в 6-7 процентов — это рост цен в наших магазинах на 10 процентов. Причем, на все. Потому что весь ширпотреб у нас импортный, а хлеб у нас примерно наполовину состоит из импортных добавок. Это реальная проблема — то, что Центробанк допустил девальвацию рубля, забыв про то, что понедельник у нас выходной. Это серьезная ошибка», — повторил экономист.

При этом он считает, что ситуацию еще не поздно исправить.

«Если Центробанк не вернет рубль назад, то проблемы в магазинах будут! И это единственная сложность, которая есть по итогам всей этой истории», — считает Михаил Хазин.

В целом же экономист считает, что ничего критического не произошло.