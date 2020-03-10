В ДНР отреагировали на поправку об обнулении сроков президента РФ

Сохранение за Владимиром Путиным президентских полномочий в ситуации обострения вокруг России станет гарантией ликвидности власти. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, позывной «Скиф».

«Несмотря на выработанный у народа отрицательный рефлекс на власть, Россия не обеднена способными управленцами, — отметил он. — И вопрос не в том, что альтернативы Путину нет. Вопрос в том, что он пришел в период глубокого внутреннего кризиса и колоссального внешнего давления, когда страна через инструменты экономики постепенно аннексировалась Западом».

По мнению собеседника ФАН, справившись с ситуацией, Путин получил такой кредит доверия, который сегодня недоступен ни одному талантливому администратору.

«И сегодня, когда очевидно обострение вокруг России, сохранение за Путиным президентских полномочий станет гарантией ликвидности власти. Особенно это актуально на период перехода к новым условиям функционирования власти после внесения поправок в конституцию, отдельные из которых уже сейчас вызывают невроз у наших политических оппонентов на Западе», — подытожил Александр Ходаковский.

Напомним, работа над поправками в основной закон РФ началась после того, как в своем послании Федеральному собранию 15 февраля Владимир Путин заявил о необходимости внесения корректив в конституцию, написанную еще в 90-х.

Всего поступило около 900 возможных инициатив по поправкам, касавшихся всех сфер жизни — от внешней политики до закрепления брака как союза мужчины и женщины. Предложения по поправкам выдвигали политики, чиновники, деятели культуры и искусства, общественные организации.

Одна из поправок предлагала обнуление президентских сроков. Эту идею поддержал, выступая 10 марта перед депутатами Госдумы, Владимир Путин. Теперь, в случае одобрения поправки Конституционным судом РФ, он сможет в 2024 году снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ.