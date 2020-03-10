Сирийская армия обнаружила фабрику «шахид-мобилей» в Алеппо — видео ФАН

Алеппо, 10 марта. В ходе наступления в провинции Алеппо отряды Сирийской арабской армии обнаружили производственные цеха террористов, в которых собирали заминированные автомобили для террористов-смертников, а также различные виды реактивных гранат. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на «фабрике» террористов.

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) разместила производственные цеха рядом со своим штабом в городе Кафр-Джум. В ходе осмотра помещений фабрики было обнаружено большое количество сырья для производства взрывчатки, а также артиллерийские орудия, брошенные террористами при отступлении от Алеппо.

Как отмечает источник ФАН, Кафр-Джум, расположенный на международной автостраде М5 Алеппо — Дамаск, был важным стратегическим центром для боевиков «Джебхат ан-Нусры». Там находится крупная промзона, в которой до войны располагались несколько важных заводов, некоторые из них — крупнейшие на Ближнем Востоке.

Напомним, Сирийская арабская армия оттеснила террористов «Ан-Нусры» и союзных группировок от Алеппо после долгих лет вооруженного противостояния в середине февраля. За несколько дней в ходе операции «Заря в Идлибе» правительственным войскам удалось освободить автодорогу М5.

1 Организация запрещена на территории РФ.