Сирия, 10 марта. Неизвестные ограбили штаб боевиков «Фронта освобождения» в Идлибе. ВС Турции возводят новый наблюдательный пункт на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: приступили к сооружению нового пункта наблюдения в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на позиции боевиков «Демократических сил».

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в организации теракта в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре потеряли 13 боевиков при нападении террористов ИГ.

«Джейш аль-Ислам»: лишилась одного из советников, который погиб при подрыве автомобильной бомбы на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Поступила новая информация о взрыве самодельной бомбы, установленной в автомобиле протурецких боевиков в городе Аль-Баб. Как передает источник в Telegram (BNN_SYR), жертвой взрыва стал глава шариатского совета группировки «Джейш аль-Ислам» - Ясин Шейх Бузейн. Ответственность за покушение на главу совета возлагают на курдских боевиков из состава «Сил освобождения Африна». Их также подозревают в минировании автомобиля полевого командира другой протурецкой группировки «Лива Султан Мурад» вчера в городе Аль-Раи.

Согласно брифингу Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), российскими наблюдателями центра было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня в провинции Алеппо за последние сутки. Турецкая часть представительства не зафиксировала ни одного случая. Напомним, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировали утром столкновение с отрядами Корпуса Стражей Исламской революции у деревни Кафр-Умма к западу от города Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Исламское государство» разместило на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» заявление о гибели 15 боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Бусейра. Как сообщают сами террористы, позиции курдских боевиков были обстреляны из минометов. Отметим, что сегодня утром курды совместно с силами международной коалиции и при поддержке ВВС США провели плановый рейд в городе Шхиль, где якобы в очередной раз выявили и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ и организации диверсий.

Провинция Идлиб

По данным телеканала Halab Today, две турецкие некоммерческие организации отправили в Идлиб конвой из 23 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей наиболее пострадавших в ходе боевых действий городов и поселений. Как отмечают военные эксперты, неоднократно индивидуальные пакеты с гуманитарной помощью с продуктами и медикаментами в итоге появляются, но в штаб-квартирах боевиков протурецких формирований.

В контролируемых «Хайят Тахрир аш-Шам» районах группа неизвестных ограбила штаб группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же «Фронт национального освобождения»). По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), группа вооруженных людей штурмовала здание штаба в поселке Файлун, неизвестные похитили одну противотанковую ракетную установку и другое вооружение группировки, после чего скрылись на угнанном автомобиле.

Провинция Хасака

Как передает новостной портал Syrian Watan News, в районе города Рас-аль-Айн турецкая армия усиливает свое военное присутствие. По данным местных источников, военнослужащие приступили утром к возведению нового наблюдательного пункта на холме Абу-Хаттаб. Конвой со строительными материалами и бульдозером прибыл днем.

1 Организация запрещена на территории РФ.