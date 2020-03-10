Киевские националисты потребовали свободы для танкиста-убийцы Балабухи

Киевские национал-радикалы и «ветераны АТО» провели марш в центре города, направленный на поддержку танкиста-убийцы Дмитрия Балабухи. Его дело сейчас пересматривает Верховный суд Украины, но шансов на смягчение приговора мало — слишком очевидны обвинения против этого преступника, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В полдень на майдане Независимости в Киеве собралась толпа из полсотни человек. Многие из них были в военной или полувоенной форме. Здесь были и национал-радикалы из «Правого сектора»1 и С14 (запрещены в России), и «ветераны АТО» — они непрерывно курили, ежились на ветру и обсуждали детали предстоящего марша. Журналисты пытались выяснить у них самое простое: чего конкретно они добиваются?

«Справедливости мы хотим. Хотим, чтобы власть уважала права «ветеранов АТО», выделяла им обещанные льготы, а не сажало в тюрьму», — сообщил один из бывших военных.

Им напомнили, что Дмитрий Балабуха, в поддержку которого планировался марш, убил невинного человека.

«Не знаю, что конкретно с ним произошло, я там не был, — заявил один из манифестантов. — Но он наш побратим, и мы будем его защищать».

Через некоторое время участники акции развернули большой плакат с надписью «Дмитрию Балабухе — справедливый приговор!» и начали митинг.

«Дмитрий Балабуха — настоящий герой! — истошно кричал в мегафон в ходе митинга оратор из группировки С14. — Он защищал нашу родину в Донбассе, он не пожалел своего здоровья и был тяжело ранен! Два года назад на него подло напали, жестоко избили, и он, вынужденно защищаясь, убил нападавшего. За это Дмитрию дали несправедливо огромный тюремный срок. Мы требуем не ломать жизнь ветерану и сократить срок его заключения! Он не выдержит столь долгой отсидки! Мы требуем справедливости!»

После короткого митинга националисты и «атошники» выстроились в колонну и пошли по всему центру Киева — через Институтскую и Банковую улицы к Верховному суду страны. По ходу нацисты скандировали традиционные нацистские лозунги «Слава Украине — героям слава!», «Слава нации — смерть врагам!», а также «Требуем справедливости к «ветерану АТО!» и так далее.

У человека, не знакомого с обстоятельствами дела, могло сложиться впечатление, что все эти люди защищают невинного человека от юридической жестокости со стороны государства. Но, увы, это было далеко не так: обстоятельства инцидента смотрятся дико даже для бывалого человека.

Напомним, бойца 72-й ОМБр Дмитрия Балабуху приговорили к девяти годам тюрьмы за то, что 10 февраля 2018-го он с особой жестокостью убил человека. Портрет убийцы таков: младший лейтенант, танкист, участник карательной операции в Донбассе. В звании сержанта руководил взводом под Авдеевкой, с зимы 2015-го принимал участие в боях в районах Гранитного, Старогнатовки, Новотроицкого. Довоевался до того, что получил тяжелое черепно-мозговое ранение. Проходил лечение и реабилитацию.

Убитым оказался шеф-повар киевского ресторана, член спортивного клуба рукопашного боя «Гермес» Руслан Юрченко. У него осталась жена и двое маленьких детей. Повар-спортсмен Юрченко был зарезан ножом в спину средь бела дня на автобусной остановке у метро «Лесная» на глазах у собственной жены.

По словам очевидцев инцидента, солдат-контрактник 72-й бригады Балабуха, находясь в состоянии наркотического опьянения, нагло и без очереди полез в маршрутку, размахивая удостоверением участника боевых действий. Его поведение разозлило Юрченко, который спокойно сделал ему замечание.

Получив в ответ трехэтажный мат, спортсмен толкнул воина Балабуху в грудь и в итоге вытолкал того из маршрутки. Тогда доблестный ветеран Дмитрий Балабуха купил в магазине на остановке кухонный нож, вернулся и, подкравшись со спины, зарезал Руслана Юрченко.

Этот инцидент вызвал огромный резонанс в украинском обществе. Друзья и знакомые погибшего повара Юрченко, а также сотни вменяемых граждан призывали украинцев трезво взглянуть на поведение «ветеранов АТО» и заявляли, что за это убийство Балабуха должен сесть в тюрьму до конца жизни.

Но, как известно, нынешнее украинское общество тяжело больно, и у него полностью сбиты моральные ориентиры. Поэтому у негодяя-танкиста Балабухи тут же нашлась масса защитников. Например, глава пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук изложила свою версию инцидента на остановке, приведшего к убийству Юрченко.

«Здоровый, крепкий дядя толкал и обзывал невысокого худощавого 25-летнего парня, который перед этим четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире… Уже по возвращении на «гражданку» Дима прошел курс лечения в госпитале и в рамках реабилитации до последнего принимал лекарства. Он не пожалел для своего народа самого ценного и, вот, что в итоге получил — дерзкое хамство, наглость, оскорбления и удар в грудь, — заявила Мокренчук. — Не хочется говорить плохих слов об умершем, но это не по-христиански. Нельзя так относиться к своим защитникам! Насколько же нужно было оскорбить всегда спокойного Диму, что он дошел до такого!»

К этой точке зрения присоединились сотни таких же неадекватных «ветеранов АТО», развивавших версию о «подлом нападении» на их сослуживца, а также члены радикальных организаций. В итоге реальную версию инцидента постепенно замяли. И на суде сам Дмитрий Балабуха (который пытался сбежать с места преступления) уже уверенно рассказывал, что погибший Руслан Юрченко сам напал на него с кулаками.

«В маршрутке этот Юрченко сказал мне, что «я пытаюсь пролезть без очереди», и пригрозил, что «поломает мне ноги». Меня это расстроило, я был унижен. Я ответил только, что «тоже могу поломать ему ноги». Тогда он направился ко мне, без слов нанес мне два удара в голову кулаком. Я упал. Когда я пытался встать, он нанес мне кулаком еще несколько ударов в голову. Он был больше и выше меня. Потом я пытался убежать от него, но он меня схватил, ударом сбил с головы шапку… Когда я убегал, он наносил мне жестокие удары в спину и оторвал капюшон на куртке. Дальше я не помню точно, как было. Я зашел в магазин, купил нож, вернулся и нанес ему удар», — рассказал убийца на суде.

Впрочем, судьи не особо поверили в эту фантастическую версию инцидента. В Деснянском суде Киева постановили, что поступок Балабухи подпадает под статью 115 УК Украины «Умышленное причинение смерти другому человеку» и карается лишением свободы от 7 до 15 лет.

Обвинение просило для «атошника» 12 лет, в итоге осенью прошлого года ему дали девять. Кроме этого, суд постановил лишить Балабуху звания младший лейтенант. Его обязали выплатить 80 тысяч гривен семье погибшего «на погребение», 600 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда родственникам. А также выплачивать по 1300 гривен ежемесячно семье Юрченко на каждого ребенка до наступления их совершеннолетия.

С тех пор танкист-убийца Балабуха стал одним из жупелов для национал-радикалов вместе с Виталием Марковым (осужден итальянским судом на 24 года за убийство журналиста Андреа Рокелли в Донбассе) и прочими «невинно осужденными». Адвокаты С14 и других группировок регулярно подают апелляции в Верховный суд Украины с требованием «скостить срок» Балабухе, а сами националисты проводят регулярные акции в его поддержку.

«Мы не просим признать Дмитрия Балабуху невиновным. Мы требуем оценить его действия справедливо, учитывая все обстоятельства трагедии. И переквалифицировать статью с «Умышленного убийства» на «Убийство в состоянии сильного душевного волнения», — заявили организаторы митинга на майдане.

Впрочем, специалисты по уголовному праву сильно сомневаются, что приговор «сильно переволновавшемуся» Балабухе будет пересмотрен судом. Они называют два ключевых отягчающих обстоятельства. Первое — Дмитрий Балабуха убегал с места совершения преступления (и после задержания этот свой поступок не отрицал). Второе — в ходе конфликта он сходил в магазин и купил нож, а не имел его при себе.

Поэтому пришедшие на акцию «ветераны АТО» даже горько шутили, мол, «всегда носи с собой нож, и тебе не смогут вменить заранее спланированное убийство». Вменяемые же украинцы справедливо полагают — назначенный танкисту-убийце срок в девять лет тюрьмы явно недостаточен для человека, без видимых причин оставившего сиротами двух маленьких детей Руслана Юрченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.