«Циркон» и «Кинжал» заставили США задуматься о сокращении флота авианосцев

Вашингтон, 10 марта. Командование американских ВМС задумалось о сокращении авианосного флота и замены атомоходов типа Gerald R. Ford на меньшие по размерам и возможностям десантные вертолетоносцы.

Причин тому две — непомерно большая цена новых авианосцев, а также их уязвимость перед вооружением России и Китая. Заставили ВМС США пойти на такие меры российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и китайские баллистические DF-26 и DF-21D. Они способны уничтожить корабли противника любого размера прямым попаданием, а Штаты защиты от них не имеют.

Кроме того, Россия продолжает испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», а Северная Корея — разработку собственного «убийцы авианосцев».

Пентагон в связи с этим размышляет на тем, чтобы сократить число авианосцев Ford-класса до четырех единиц. Заменить стареющие корабли типа Nimitz планируют более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America. Другой альтернативы у американского флота, по всей видимости, нет.

Военное командование США в Европе ранее запросило у Пентагона больше кораблей для «сдерживания России». Руководство американского ВМФ готово предоставить дополнительно два эсминца. Американский журнал The National Interest полагает, что наращивание американцами своих военно-морских сил стало следствием «боязни возможностей России».