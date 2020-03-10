Обматерившая таксиста клиентка попала на видео

Краснодар, 10 марта. Россиянка устроила истерику в автомобиле такси. Она оскорбляла водителя и грубо выражалась. Инцидент попал на видео.

Пользователи отмечают, что инцидент произошел в Краснодаре. Пассажирка, зная, что происходящее записывается на видео, прикрывала лицо телефоном.

На опубликованных кадрах видно, что девушка — брюнетка с длинными волосами, одета в черное. Она обозвала таксиста человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.

На все оскорбления мужчина отвечал очень спокойно. Он сделал пассажирке замечание, что та ведет себя некрасиво. Таксист добавил, что напишет заявление в полицию, и девушке придется платить штраф.

«Да я тебя раком нагну, и ты будешь платить штраф», — закричала пассажирка.

Водитель сказал, что его не задевают слова брюнетки. Он добавил, что так она демонстрирует свою необразованность. Это замечание вызвало новую волну матерных оскорблений со стороны пассажирки.

«Ты вшивый таксист, у которого не хватает ума даже в такси работать, включи кондиционер, котик мой», — попросила пассажирка.

Таксист ответил, что «Яндекс. Такси» заблокирует клиентку за такое поведение, после чего она не сможет воспользоваться услугой в любом городе России.

Это не первый случай грубого поведения пассажирки в такси. Ранее инцидент произошел в Москве. 12 февраля жительница Подмосковья кричала на таксиста, называя его мразью.

Она била мужчину кулаками по спине и рукам, угрожая, что сейчас к ним «подъедут люди».