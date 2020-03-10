Вокалист группы Little Big женился на фотографе

Санкт-Петербург, 10 марта. Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Видео со свадьбы опубликовала продюсер Алина Пязок в Instagram.

Пара зарегистрировала брак во Дворце бракосочетания в Петербурге. После росписи торжество продолжилось в ресторане. На свадьбе 40-летнего участника группы и его возлюбленной присутствовали близкие и друзья пары.

Избранница артиста выбрала для свадьбы пышное атласное платье, собрала волосы в пучок и украсила длинной фатой. В руках у Ивановой был букет белоснежных роз.

Рейв-группа из Петербурга Little Big представит Россию на конкурсе в Роттердаме с 12 по 16 мая. Премьера песни, с которой музыканты выступят на Евровидении в этом году, состоится 12 марта на шоу «Вечерний Ургант».

По правилам Евровидения музыканты должны были определиться с песней до 9 марта. При этом требованиями конкурса не регламентируются сроки премьеры песни, пояснил ранее источник Федерального агентства новостей. По его словам, каждый телевещатель вправе самостоятельно определить, когда представлять песню.

Ранее пользователи Интернета обнаружили отрывок неизвестного ранее трека Little Big под названием Uno. В Сети предположили, что именно с этой песней группа выступит на конкурсе. PR-менеджер лейбла Little Big Family Полина Храмова комментировать эти предположения отказалась.