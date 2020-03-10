Путин приехал в Госдуму из-за новых поправок в Конституцию. События дня. ФАН-ТВ

Государственная Дума сегодня рассматривала поправки в Конституцию РФ во втором чтении. На повестке была 391 поправка. Но после предложения Валентины Терешковой был объявлен перерыв. Она предложила обнулить президентские сроки. Депутат отметила, что Владимир Путин это тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться, и выразила уверенность в том, что это понимают все депутаты Госдумы.

«Надо все честно, открыто, публично, предусмотреть. Или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной конституцией», — предложила депутат Валентина Терешкова.

Слова Терешковой были встречены аплодисментами. После чего председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для консультаций. В том числе и с самим Владимиром Путиным.

«Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет, и правильно было бы спросить его мнение. Также будет правильно провести консультации с руководителями политических фракций. А также подготовить саму поправку, потому что вы сейчас высказали предложение», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спустя некоторое время в Госдуму приехал президент России. Оказавшись на месте, глава государства прошелся по поправкам. Вначале подчеркнул, что они, давно назрели, нужны и, будут полезны для страны, общества и граждан.

Затем, высказался о предложении Александра Карелина о проведении досрочных выборов в Госдуму. По словам Владимира Путина, так как по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, то нет и необходимости в выборах в Госдуму.

«Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы. Народ — единственный источник власти. Скажет свое слово, все, вопрос закрыт», — подчеркнул глава государства.

Переходя к предложению Терешковой, Путин отметил, что России нужна сильная президентская вертикаль власти.

«Считаю и глубоко убежден, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике, в сфере безопасности лишний раз нам с вами об этом напоминает», — заявил президент России.

Идею снятия ограничения числа президентских сроков в Конституции Владимир Путин считает нецелесообразной, подчеркнув, что безальтернативных выборов быть не должно. Но возможно принять предложение о снятии ограничений для любого человека в будущем участвовать в выборах, но только в определенном случае.

«В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции», — подытожил Владимир Путин.

Еще раз подчеркнем, по словам президента, за поправку должны проголосовать граждане, а ее законность должен подтвердить Конституционный суд.

Напомним, изменения в Конституцию президент России инициировал во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Владимир Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Документ уже приняли в первом чтении, 23 января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.