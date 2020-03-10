Роскомнадзор объяснил, законно ли мерить температуру у работников из-за коронавируса

Москва, 10 марта. Работодатели вправе использовать тепловизоры для измерения температуры сотрудников без их согласия, при этом они не нуршат требования закона «О персональных данных». Об этом рассказали в управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

В ведомстве объяснили, что температура тела человека свидетельствует о состоянии его здоровья и относится к специальной категории персональных данных. Федеральный закон «О персональных данных» допускает обработку температурных данных людей, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

«В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется», — пояснили в РКН.

Что касается посетителей, которые не имеют с той или иной организацией трудовых отношений, — их согласие на замер температуры (без идентификации) будет выражаться в намерении посетить офис или производство. В случае выявления повышенной температуры человек будет направлен на консультацию к врачу.

«Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе соответствующее объявление», — обратили внимание в ведомстве.

В Роскомнадзоре также рекомендовали уничтожать показатели тепловизора в течение суток после их получения.

В связи со вспышкой коронавируса тепловизоры в России еще зимой начали применять в аэропортах. С их помощью отслеживали температуру у пассажиров авиарейсов.

С 3 марта на фоне распространения COVID-19 обязательное измерение температуры ввели в Москве в детских садах и школах и выборочное на входах в метрополитен. Кроме того, городские власти советовали работодателям осуществлять контроль за температурой сотрудников.