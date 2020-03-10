Юрист Аксенова рассказала, как добиться выплаты алиментов от скрывающего доходы экс-мужа

Санкт-Петербург, 10 марта. Юрист Наталия Аксенова опровергла, что алименты становятся оружием женщин против мужчин. С таким заявлением она выступила в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на конференции «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин переадресовал тем, кто решил развестись, вопрос о том, что нужно делать, чтобы разводов стало меньше.

Аксенова добавила, что инициаторами развода в равной степени выступают и мужчины, и женщины.

«Здесь нет какого-то преимущества, что женщины планируют (развестись. — Прим. ФАН) и наносят удар. Что касается того, что алименты становятся оружием, к сожалению, нет», — подчеркнула Аксенова.

Она напомнила, что некоторые обеспеченные отцы могут занять такую позицию, что «я сейчас сменю работу» или «спрячу свою зарплату». Чтобы добиться алиментов в необходимом размере, нужно предоставить доказательства, что бывший супруг скрывает свой размер доходов, указала эксперт.

«Есть такой правовой механизм, как перечисление средств на счет ребенка. Если алименты действительно очень большие и физически не могут быть потрачены – такое уже предусмотрено законом. Просить суд перечислять 50% на счет ребенка, чтобы он мог ими воспользоваться по достижении 18 лет», — добавила юрист, выступая на пресс-конференции.

Петербургский парламентарий с сожалением отметил, что родители после развода не могут договориться между собой по поводу детей.